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Зарплаты ниже, переработок больше: Работодатели России разбили надежды правительства на четырехдневку

12 сентября 2019, 13:24  •  56 • Политика
Проведенный опрос аналитиками портала HeadHunter показал, что большинство работодателей России (76 процентов) выступили против предложенной правительством четырехдневки. Разбивая надежды министров, работодатели отметили, что сокращение трудового графика приведет к большему количеству переработок, снижению зарплат.
Только десять процентов опрошенных работодателей отметили, что никаких недостатков при введении четырехдневки в России не видят. Но абсолютное большинство как раз уверяет в обратном.
Согласно данным опроса, который по просьбе "Ведомостей" провела исследовательская служба портала HeadHunter, 76 процентов респондентов (то есть больше двух третей из 200 опрошенных), разбили радужные надежды правительства на четырехдневку.
Работодатели предполагают, что сокращение трудовой недели как раз изменит ситуацию в худшую сторону. Так, они указывают на то, что зарплаты в этом случае придется снижать и нанимать новых работников. Кроме того, прочат работодатели и повышение числа переработок. А отсюда логичный итог - люди просто будут "выгорать".
В результате - ухудшение трудовой дисциплины и падение производительности труда.

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