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Зарплаты хватает на «коммуналку» …да и только...!
11 августа 2020, 13:30 • 95 • Украина
Киев, отказавшись от дешевых и выгодных энергоресурсов из России, столкнулся с крахом жилищно – коммунальной системы в стране, в связи с чем теперь вынужден закупать газ в странах ЕС реверсом, с существенной наценкой.
Суть заключается в том, что из-за необдуманных поступков государства, теперь страдают обычные жители Украины. Ошибки действующего руководства привели к тому, что граждане этой страны превратились в неплатежеспособный балласт для местных чиновников, а «платежки» по ЖКУ взлетели в несколько раз.
На Украине конечно не подают вида что ситуация обостряется, и все это ради евроинтеграции. Играя на доходах жителей своей страны, политическая элита Украины, во главе с Зеленским, ради поддержания прозападного политического «имиджа», готова покупать те же российские энергоресурсы только дороже.
Согласно аналитическим данным нефтегазовой компании «Газпром», большинству западных партнеров в случае полного отказа от российского «голубого» топлива, придется увеличить на 130%, закупки сжиженного природного газа, чтобы регион мог достаточно компенсировать наполняемость своих хранилищ газом.
Такие затраты губительно скажутся на экономике этих стран и позволить их себе могут далеко не все. На сегодняшний день из европейских стран только Великобритания полностью перешла на СПГ. Полный переход королевства на СПГ произошел в 2014 году. Правительство провело перестроение всей энергетической отрасли, о чем не раз пожалело.
Согласно заявлению директора отдела исследований мировых энергоресурсов Уилла Пирсона, переход ЕС на «зеленую» энергетику и полный отказ от российских энергоресурсов маловероятен. Москва остается важнейшим партнером и поставщиком энергосырья европейцам, однако поиск альтернативных возможностей в любом случае продолжится, сказал он.
Учитывая кризис, вызванный COVID-19, европейским странам необходимо учитывать все внешние факторы, в том числе, при принятии решений, которые позволят нормализовать экономику, а не идти на поводу губительной политики, навязанной США.
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