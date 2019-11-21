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Зарплаты и перелёты: на что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков

21 ноября 2019, 12:54  •  107 • В мире
Институт современной России, учредителем которого выступает сын бизнесмена Михаила Ходорковского Павел, за время своего существования получил от американских государственных организаций и частных лиц $6 216 774 в виде пожертвований и взносов. Фонд обещал стать объединяющей платформой российской оппозиции и помочь «интеграции России в сообщество развитых демократий», но на деле превратился в обычную синекуру. Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.
 
Reuters © Steffi Loos
 

Институт современной России (Institute of Modern Russia, IMR), зарегистрированный в Нью-Йорке, основан 3 февраля 2010 года Павлом Ходорковским (сыном бизнесмена Михаила Ходорковского от первого брака) и адвокатом из Химок Павлом Ивлевым (оба живут в США).

Ходорковский-младший учился в швейцарской школе, а в 2003-м переехал в США, где получил степень бакалавра в бизнес-колледже Бабсона, расположенном рядом с Бостоном. Вместе с одногруппником по колледжу Коннелом Макгилом он основал в Соединённых Штатах стартап Enertiv Inc., который занимается разработкой и производством энергосберегающего оборудования. В 2010-х стартап привлёк не менее $700 тыс. инвестиций. На начальном этапе часть средств ($550 тыс., как рассказывал сам Павел) в компанию сына вложил Михаил Ходорковский. Хотя в одном из интервью Павел признавался, что первое время отец скептически относился к его идее организовать бизнес.

Больших доходов у Enertiv нет. По данным международной базы компаний Bureau Van Dijk, операционная выручка Enertiv за 2018 год составила $160 тыс., расходная часть в отчёте не указана. Согласно документу, в компании работает всего два человека — по-видимому, это сам Павел и его друг-сооснователь.

Что же касается IMR, то в его высший управленческий состав по состоянию на 2017 год входили, помимо Павла Ходорковского, политолог Владимир Пастухов, жена Павла Ходорковского Олеся (в качестве финансового директора), Владимир Кара-Мурза (как старший советник по политическим вопросам) и ещё четверо менее известных бизнесменов и экспертов.

Со дня основания IMR называл себя экспертным центром, специализирующимся на публичной политике. Свою цель институт обозначал так: «интеграция России в сообщество развитых демократий и улучшение сотрудничества на международной арене». Он стремился стать объединяющей платформой для всей российской оппозиции.

Основной доход в виде пожертвований на свою деятельность IMR получает от государственных организаций или от широкой общественности. Всего с момента своего основания фонд собрал в виде пожертвований или взносов $6 216 774 — следует из отчёта ИСР перед налоговой службой США, с которым ознакомился RT (отчёт за 2017 год был составлен в 2019-м году, таковы особенности американского отчётного периода и исчисления финансового года). Имена доноров в отчёте не раскрываются.

На что были потрачены эти деньги? Как следует из документов —  IMR организовывал выставки, готовил экспертные доклады о состоянии демократии в России, организовывал конференции в Вашингтоне и в Европарламенте. Фонд также отчитывался о запуске курса лекций на базе проекта «Открытый университет» (на сайте IMR не раскрывается содержание лекций и то, где они проводились) и подготовке серии аналитических публикаций о реформах в постпутинской России (вероятно, речь идёт о серии исследований на тему реформы полиции и других законодательных инициатив. — RT). Институт современной России также поучаствовал в создании фильма «Немцов» в котором  рассказывалось о биографии политика, его работе в правительстве, реформах и научной деятельности. Фильм был снят в 20152016 годах и впервые показан 9 октября 2016 года на Немцовском форуме в Берлине.

За четыре года Institute of Modern Russia потратил на выдачу грантов меньше 1,8% от общих расходов за 20142017 года, выдав 2 гранта. Более $50 тыс. ушло американской организации Freedom house Inc., расположенной в Коннектикуте, на «защиту демократии». Ещё $21 614 отправилось в Европу на «выпуск серии исследовательских статей».

Организация также сообщает, что у неё 3,5 тыс. подписчиков, которым она «доставляет еженедельные медиасообщения о ситуации в России».

Основные же средства уходят на зарплаты и компенсации расходов руководства, гонорары партнёрам, а также на представительские расходы. Например, «старший советник по политическим вопросам» фонда Владимир Кара-Мурза (младший) получил в 2017-м году $120 тыс. Годом ранее IMR заплатил ему $123 тыс.

На перелёты и организацию мероприятий фонд за четыре года потратил более $350 тыс. На представительские расходы в 2017 году — $127 907.

По мнению политолога и журналиста Павла Данилина, всё это похоже на организацию, основная цель которой обеспечить за счёт американских налогоплательщиков комфортное существование своих руководителей — Павла Ходорковского, Ольги Хвостуновой и Дональда Дженсена.

«Полагаю, сам Михаил Борисович точно так же имеет отношение к представительским расходам IMR. Для них это просто способ использовать представительские расходы для обеспечения привычного уровня жизни: комфортное передвижение, комфортное проживание. Рядовые сотрудники сидят на обычных зарплатах, это суммы, вряд ли превышающие полторы тысячи долларов ежемесячно», — говорит Павел Данилин.

В апреле 2017 года Минюст РФ признал деятельность IMR нежелательной на территории РФ.

«Новый статус негативно отразился на финансировании», — следует из отчёта ИСР перед налоговой службой США.

Если в 2016-м фонд закрыл год с чистой прибылью $237 677, то в 2017 году, получив $69 620 дохода, зафиксировал общий убыток в размере $528 994.

В 2017-м, утверждается в отчёте, общественная поддержка фонда упала на 13% по сравнению с 2016 годом.

Падение доходов уже привело к сокращению штатных сотрудников IMR — с семи до двух человек.

По признанию руководства фонда, планировалось получать от меценатов от $300 тыс. до $400 тыс. в год. Для повышения размера дотаций IMR ещё в 2017 году запланировал «увеличить совет попечителей и привлечь людей, которые смогут помочь организации в её попытках расширить агитацию и укрепить свою финансовую базу». Новыми попечителями 25 октября 2019 года стали Алина Полякова, директор-основатель проекта «Глобальная демократия и новые технологии», научный сотрудник Центра США и Европы Института Брукингса, а также предприниматель Леонид Невзлин, один из бывших руководителей «ЮКОСа». Сейчас Невзлин постоянно проживает в Израиле, скрываясь от российского правосудия. Российским судом он заочно приговорён к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств.

По мнению политолога Олега Матвейчева, привлечение новых попечителей не поможет.

«Если мы говорим про американских жертвователей, то им стало понятно, что они вкладывают в сомнительный актив. Если у них раньше могло быть впечатление, что они поддерживают демократию или это может быть незаметным шпионским маркетингом, то, когда всё разоблачилось и стало понятно, многие жертвователи потеряли интерес. Они посчитали, что это может ударить по их репутации. С другой стороны, они поняли, что эффективность их вложений будет в разы меньше. И тогда в этом для них нет никакого смысла», — рассказал RT Матвейчев. 

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