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Зарплаты чиновникам повысили, а прожиточный минимум снизят? Это как!

15 октября 2019, 12:39  •  98 • В России

У нас в России все строго по закону. Закону сохранения энергии: если где-то убыло – прибудет в другом месте, равно как и наоборот. Вот пенсионный возраст нам повысили, повысили зарплату чиновникам, значит, нужно обязательно что-то понизить. Для равновесия. Например, прожиточный минимум.

Вот Росстат рапортует: в III квартале подешевели капуста, картофель, сахар и яйца. Минтруда хватается за цифры, как за спасительную соломинку, которая дает возможность опять что-то урезать у простых граждан. При этом самих граждан успокаивают: все идет по плану, так происходит каждую осень. И никого не волнует, что аккурат в начале третьего квартала повысилась коммуналка – в среднем на 4,1%, что продукты и лекарства дорожают постоянно, что одеться тоже нынче недешево. Хотя о чем я? Сытый голодного не разумеет.

11012 рублей – на душу населения: 50% – потребительская корзина, 50% – другие товары и услуги. И в точку же формулировка: разве что душа и сможет существовать на такие деньги. Вот объясните, как можно полноценно питаться на 5,5 тысяч рублей и на эту же сумму оплачивать коммуналку, различные услуги и тратиться на одежду и обувь, на бытовую химию, на лекарства, в конце концов? Как можно взрослому человеку прокормиться-приодеться на 11942 рубля? И кто придумал, что пенсионерам, у которых минимум почти на две тысячи меньше, еды и одежды нужно меньше, чем работающим гражданам? А какому гению пришла в голову идея, что дети (их минимум 10838 рублей) нынче обеспечивать легче, чем взрослого человека? Покажите этих людей, которые вообще умудряются высчитывать эти показатели!

Конечно, можно возразить, что ПМ – это величина условная, устанавливается ради расчета различных социальных пособий, МРОТ, страховых и социальных пенсий и т.д. Но, как показывает жизнь: прожиточный минимум – это наша суровая реальность, показатель нищенского существования миллионов наших сограждан.

А не хочет ли наше правительство не заниматься этими подсчетами суммы для выживания, которые только раздражают россиян, а повышать уровень жизни? Ну да, скажут чиновники, гражданам, которые по старости получают пенсию ниже ПМ, компенсируют разницу. Но это же – сущие слезы. В 2019 году в Нижнем Новгороде установили прожиточный минимум для пенсионеров на целых 2 (два) рубля больше, чем в 2018-м! И это не слезы – это позор!

Приморские пенсионеры должны быть более благодарны местным властям: в 2020 году их прожиточный минимум вырастет на 787 рублей, что выше утвержденной величины ПМ на этот год – 9988 рублей. При этом более 75 тысячам нужно будет компенсировать 3624,69 рубля, чтобы дотянуть пенсию до прожиточного минимума. То есть получается, что 75 тысяч человек сейчас живут на пенсию в размере чуть более 6300 рублей? Это даже уже не позор – это уже за гранью.

Буквально на днях правительство озаботилось потребительской корзиной – это одна из базовых величин, на которую опираются при формировании прожиточного минимума. Дмитрий Медведев поручил проработать переход на новый состав корзины. И вроде как уже с 2021 года она будет состоять из продуктов, «позволяющих сформировать полноценный рацион здорового питания». Только вот хватит ли прожиточного минимума на этот полноценный рацион? И вообще, поднимут ли его до уровня «полезности» в реальном денежном выражении?

Как всегда, кабмин карт не раскрывает. И не из соображений секретности, а потому, что не имеет дельных и понятных предложений, какой-то вразумительной стратегии, как повысить уровень жизни россиян.

А мер таких, по сути, и немного. Просто перестать отпускать цены на основные товары в свободное плавание, тем самым прогибаясь под олигархов и госкорпорации. При этом навешивая гражданам лапшу о невозможности государства установить сдерживающие факторы: как же! это же противоречит свободной рыночной экономике и принципам конкуренции! Да все вы можете, только нужно ли вам это?

Как на дрожжах, растут цены на бензин, энергоносители – все это факторы, напрямую влияющие на ценообразование. Поднимать цены вынужден малый бизнес, который зажат налогами, онлайн-кассами и другими поборами. Крупные ритейлерские сети и агромонополии тоже не дают россиянам расслабиться – из-за большого количества звеньев в цепи перекупщиков. И все это правительство не может обуздать и разрулить? Не верю! Как и в то, что можно выжить на этот самый прожиточный минимум.

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