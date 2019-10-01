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Зарплаты бюджетников, пожарная безопасность и требования к хостелам: что изменится в жизни россиян с 1 октября
01 октября 2019, 08:54 • 49 • В России
С 1 октября в России вступают в силу различные нормативно-правовые акты. Так, на 4,3% увеличиваются зарплаты бюджетников, которых не коснулись майские указы, начинает действовать запрет на разведение открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Кроме того, теперь хостелы будут размещаться только в нежилых помещениях с отдельным входом.
АГН «Москва»
С началом нового месяца в России традиционно вступают в силу нормативно-правовые акты. Так, с 1 октября на 4,3% будут повышены зарплаты тех бюджетников, которых не коснулись майские указы президента РФ Владимира Путина.
Также на 4,3% будут повышены зарплаты сотрудников МИД России, диппредставительств, консульских учреждений и гражданских служащих в соответствии с их чинами.
Деньги на эти цели будут выделены государством. Регионы и муниципалитеты с начала года должны были заложить эти средства в своём бюджете.
Запрет на открытый огонь
С началом октября россиянам будет запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц. Таким образом, теперь там нельзя будет, к примеру, жарить шашлыки.
В постановлении не раскрывалась формулировка «открытый огонь», и СМИ сообщали, что запрет распространяется также и на курение. Однако в МЧС пояснили, что правила не запрещают курить на балконах, но в случае пожара пострадавшим будет легче получить компенсацию.
«С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причинённый по неосторожному обращению с огнём. Постановление не запрещает курить балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — говорится на сайте ведомства.
Также в министерстве сообщили, что ежегодно в России растёт число пожаров на балконах и лоджиях. В 60% случаев причиной возгорания становилась неосторожность при курении, в остальных случаях —использование мангала, запуск петард, неисправности проводки или электроприборов. За последний год от таких пожаров погибли 12 человек, ещё 135 пострадали.
«Согласно статистике, в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017-м — 1478, в 2018-м — 1964, в 2019-м с начала года уже произошло 1823 пожара. Цифра растёт ежегодно. В пятёрке лидеров: Москва — 211 случаев, Санкт-Петербург — 111, Московская область — 104, Республика Башкортостан — 69», — сообщили в МЧС.
Нарушение требований пожарной безопасности наказывается штрафом до 5 тыс. рублей. В случае возникновения пожара нарушителю грозит уголовное наказание.
Постановление правительства также обязывает больницы по возможности размещать палаты для детей и тяжелобольных на первых этажах. Кинотеатры с 1 октября перед началом фильма должны будут при помощи звукового сопровождения или видеоролика рассказать клиентам, что делать в случае пожара.
«Это оздоровление»
С 1 октября будут ужесточены требования к хостелам в многоквартирных домах. Теперь, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо перевести помещение в разряд нежилого и выполнить ряд других требований, в том числе оборудовать отдельный вход.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, при разработке парламентарии учитывали как право граждан на комфортные условия, так и интересы предпринимателей.
«Мы с вами должны в данном случае делать всё, чтобы наши граждане жили в комфортных условиях и чтобы не нарушались их права. А что касается прав хостельеров, мы также об этом подумали, потому что речь идёт только о многоквартирных домах. Хостельеры имеют возможность на первых этажах оборудовать хостел, причём с отдельным входом. И тогда у нас будет баланс интересов гражданина и бизнеса», — сказал он.
Документ был принят Госдумой в марте. Изначально предполагалось, что закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом, однако позже Госдума и Совфед перенесли дату на 1 октября, чтобы бизнес успел перестроиться под новые требования.
По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, подобный шаг приведёт к оздоровлению рынка хостелов.
«В моём восприятии — это оздоровление. На самом деле это примерно то же самое, когда раньше вся Москва кишела ларьками и забегаловками, в итоге всё перешло в нормальный формат магазинов, рынков — пришла цивилизация в продажи. То же самое — уход хостелов из тех мест, где они не должны находиться», — сказал он RT.
Колесников подчеркнул, что за прошедшее с марта время те из предпринимателей, кто хотел остаться в деле, уже успели адаптироваться. «В большинстве своём пострадают только ночлежки. Тот, кто занимался по-настоящему хостелом, я думаю, вряд ли пострадает, они строили свой бизнес изначально в правильных местах», — заключил он.
«Важнейший инфраструктурный проект»
Часть изменений коснётся банковской сферы. Так, все системно значимые банки будут обязаны подключиться к системе быстрых платежей Центробанка. Речь идёт об 11 крупнейших российских кредитных организациях. Сама система позволяет физлицам в круглосуточном режиме мгновенно переводить деньги по номеру телефона себе или другим людям вне зависимости от банка.
«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, направленный на содействие конкуренции, повышение качества платёжных услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для населения», — говорится на сайте Центробанка.
Также начнут действовать и комиссии для платежей через эту систему, они будут взиматься только с юридических лиц. Для массовых платежей (например, оплата медицинских, образовательных услуг или ЖКХ) максимальный размер комиссии будет не выше 0,4% от всей суммы, для остальных максимум 0,7%.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что они не успеют подключиться к системе с 1 октября и это произойдёт позже.
«Решение о подключении принято, процесс подключения начнём. 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведётся диалог, определяются сроки», — сказал он на Восточном экономическом форуме 5 сентября.
Другое нововведение — показатель долговой нагрузки (ПДН). Банк России вводит этот показатель для оценки закредитованности клиента. Опираясь на него, кредитные организации будут принимать решение о выдаче или невыдаче денег.
Высчитываться ПДН будет следующим образом — к сумме всех обязательных платежей по кредитам прибавляется платёж по будущему займу, после чего сравнивается со средним доходом клиента за последние полгода.
Если же платежи будут выше 50% дохода, то клиент будет признан высокорисковым. Ему могут выдвинуть более жёсткие условия предоставления кредита.
Также Сбербанк снизит ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта. Снижается процент и в случае рефинансирования ипотечного кредита другого банка — на 0,6 процентных пункта.
«Сбербанк сooбщает о снижении процентных ставок пo ипотечным кредитам, заявки на кoторые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — говорится в пресс-релизе банка.
Европротокол
Изменения коснутся и автолюбителей — с 1 октября можно будет оформить максимальное возмещение по европротоколу по ОСАГО в случае ДТП в любом регионе России. Таким образом, сумма может дойти до 400 тыс. рублей. На данный момент эти условия распространяются только на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Чтобы получить право на такую выплату, необходимо зафиксировать аварию в специальном мобильном приложении или при помощи устройства ГЛОНАСС, которое фиксирует аварию и передаёт данные об ускорении и силе удара оператору.
Изменились правила перевозки детей. С начала октября их можно будет перевозить только на тех автобусах, которые оборудованы ремнями безопасности. Ранее такие правила касались лишь перевозок между городами и странами.
Продажа ягод и фруктов
Также с 1 октября с 20% до 10% будет снижена ставка НДС для продажи ягод и фруктов. Соответствующие поправки в налоговый кодекс утвердил 2 августа президент России Владимир Путин. Как пояснил Володин, это позволит россиянам, занятым в выращивании и продаже фруктов и ягод, нарастить оборотные средства и за счёт них увеличить число садов.
Снижение НДС на продажу ягод и фруктов облегчит работу занятым в этой сфере компаниям, убеждён президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обратный процесс ждёт продавцов пальмового масла — для них НДС будет повышен с 10% до 20%. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, полученные от этого средства будут направлены на поддержку производителей молока.
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