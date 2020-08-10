Заробитчане в шоке от Аваковского произвола в Украине • 79 • Украина

Украинские эмигранты возмущены действиями Арсена Авакова на посту главы МВД и призывают американских конгрессменов и СМИ вмешаться в ситуацию. Последним звоночком стала инсценировка захвата заложников в Луцке ради пиара силовиков. Подробности в статье живущего за рубежом украинца Олега Юраша.



Печально наблюдать за тем, что со времен моей последней поездки в Киев в 2015 году, мои бывшие соотечественники так и не поняли, в чем заключалась главная победа "Революции достоинства" и ее ценности. В итоге в украинской власти до сих пор задерживаются люди, которые действуют по советским шаблонам. В первую очередь, это Арсен Аваков, культивирующий на посту главы МВД исключительно авторитарный стиль управления. После скандалов по всей Украине из-за жестоких преступлений своих подчиненных Аваков не только сохранил должность, но и, по словам местных журналистов, создает в обществе "атмосферу страха" и раздувает полномочия МВД. По сути, это путь к созданию "военной хунты" в Украине и тотальному диктату со стороны силовиков.



Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из конгрессменов или влиятельных американских журналистов обратил внимание на действия этого украинского министра и задался вопросом, почему Авакову до сих пор оказывается доверие за пределами Украины и его с почтением встречают на всех международных раутах?



Ниже приведен перевод статьи украинского журналиста Виктора Манчука, который со ссылкой на сотрудников украинских спецслужб, утверждает, что и захват автобуса в Луцке 21 июля был инсценирован главой украинского МВД в целях собственного пиара.



Усиление роли МВД как главное препятствие демократизации Украины



После мучительно пройденного карантина и связанных с ним ограничений Украина нуждается в скорейшем улучшении экономического климата, привлечении инвестиций и нормализации социальной обстановки. Соответственно возросла необходимость в проведении эффективных реформ и демократизации, без которых государство оказалось неспособным противостоять таким вызовам, как пандемия, без тяжелых последствий. Тем не менее, представители политической элиты, как и раньше, настроены, прежде всего, на спасение своих рейтингов и решение проблем, связанных с собственными карьерными перспективами. Например, "слуги народа" больше обеспокоены местными выборами, а оппозиция на примере "Европейской солидарности" сосредоточена на деле Порошенко и антипрезидентских призывах. Особняком же стоит деятельность Арсена Авакова, который еще во время пандемии стремился усилить полномочия МВД и являлся сторонником самых жестких карантинных мер. Шквальная критика в адрес ведомства после событий в Кагарлыке и Броварах, но не последовавшая за этим отставка окончательно уверили главу МВД в собственной безнаказанности, и в то же время мотивировали на дальнейшее расширение своего влияния.



Судя по последним событиям, главным способом укрепления своих позиций Аваков выбрал запугивание населения возможными терактами и повышение рейтинга МВД с помощью раскрытия резонансных преступлений. Самым ярким из таких стал захват автобуса с заложниками в Луцке, триумфально освобожденных при непосредственном участии Зеленского и Авакова. Некоторые эксперты почти сразу отметили сходство произошедшего с голливудским боевиком и даже выдвинули версию о постановке. У многих также вызвали вопросы странности во взаимодействии СБУ и МВД. В итоге, сами сотрудники спецслужб назвали цирком то, что случилось в Луцке. Кому, как ни главным специалистам по борьбе с терроризмом в стране, сразу бросилось в глаза слишком странное поведение захватчика автобуса Максима Кривоша, который и сдался раньше времени, и был очень избирателен в том, с кем вести переговоры. Судя по инсайду из СБУ, их специалистов "демонстративно оттесняли" от проведения операции, которая по факту вылилась в совместный пиар-проект Авакова-Зеленского. К сожалению, такой пиар несет за собой массу неприятных последствий. Во-первых, все это неизбежно приводит к межведомственным конфликтам, во-вторых, Зеленский с Аваковым продемонстрировали готовность вести переговоры с террористом и выполнять его требования. Неудивительно, что буквально сразу после событий в Луцке, произошел инцидент с полтавским угонщиком Романом Скрипником, который взял в заложники полицейского, потом обменял его на начальника областного уголовного розыска и добрался с ним до Киева. Впрочем, поиск подавшегося в бега Скрипника вполне может послужить очередным пиаром МВД.



Таким образом, Арсен Аваков намеренно создает в стране атмосферу страха и ставит интересы МВД выше всех остальных государственных институтов в стране. Очевидно, что все это будет тормозить проведение необходимых реформ, а провоцируемый усилением роли МВД рост радикальных настроений в обществе определенно создаст крайне напряженную обстановку перед местными выборами.

Украинские эмигранты возмущены действиями Арсена Авакова на посту главы МВД и призывают американских конгрессменов и СМИ вмешаться в ситуацию. Последним звоночком стала инсценировка захвата заложников в Луцке ради пиара силовиков. Подробности в статье живущего за рубежом украинца Олега Юраша.Печально наблюдать за тем, что со времен моей последней поездки в Киев в 2015 году, мои бывшие соотечественники так и не поняли, в чем заключалась главная победа "Революции достоинства" и ее ценности. В итоге в украинской власти до сих пор задерживаются люди, которые действуют по советским шаблонам. В первую очередь, это Арсен Аваков, культивирующий на посту главы МВД исключительно авторитарный стиль управления. После скандалов по всей Украине из-за жестоких преступлений своих подчиненных Аваков не только сохранил должность, но и, по словам местных журналистов, создает в обществе "атмосферу страха" и раздувает полномочия МВД. По сути, это путь к созданию "военной хунты" в Украине и тотальному диктату со стороны силовиков.Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из конгрессменов или влиятельных американских журналистов обратил внимание на действия этого украинского министра и задался вопросом, почему Авакову до сих пор оказывается доверие за пределами Украины и его с почтением встречают на всех международных раутах?Ниже приведен перевод статьи украинского журналиста Виктора Манчука, который со ссылкой на сотрудников украинских спецслужб, утверждает, что и захват автобуса в Луцке 21 июля был инсценирован главой украинского МВД в целях собственного пиара. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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