Зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, как требует оппозиция, невозможно по закону

Незарегистрированные кандидаты от несистемной оппозиции, или, как они любят себя называть, «независимые», решили не успокаиваться и не ждать субботы, на которую назначили свою сходку перед мэрией. Они добивались и добились встречи с главой Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. Которая состоялась во вторник 23 июля в Центризбиркоме.

Напомним, Мосгоризбирком зарегистрировал на настоящее время 233 кандидата в депутаты Мосгордумы, а 57 кандидатам в регистрации было отказано. 14 из них представляют как раз те силы, которые принято именовать «несистемной оппозицией». Именно они и подняли шум вокруг этой ситуации.

Элла Александровна, хоть и всячески бодрилась, но было заметно, что она еще очень слаба. Совсем недавно она перенесла операцию на плече, но решила прервать восстановление на больничном, чтобы встретиться с людьми, многие из которых публично бросали в ее адрес оскорбления, в том числе, и буквально на днях.

Памфилова терпеливо объяснила пришедшим на встречу Геннадию и Дмитрию Гудковым, Илье Яшину, Любови Соболь и сопровождающим их соратников, что избирательные комиссии - не политические органы, а правоприменительные. Что Центризбирком не может воздействовать на Мосгоризбирком по вопросам выборам в органы субъектов Федерации (таково уж наше законодательство), и что митинги не являются средством для решения вопросов с избирательными комиссиями.

- Эффект митингов на решения — ноль, - подчеркнула она и признала, что нынешняя система является несовершенной, но менять ее надо, изменяя законодательство, а не средствами политического, в том числе, и уличного давления. Однако, Элла Александровна не осталась глуха и равнодушна к ситуации, вызвавшей скандал.

- У нас нет права - здесь нет административной командной системы, я не могу приказывать, но я очень настоятельно прошу и надеюсь, что Московская городская комиссия не откажет нам в этом праве, чтобы представитель Центральной избирательной комиссии, члены ЦИК и сотрудники аппарата, компетентные в этих вопросах, присутствовали на заседании комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения, - пообещала она и заверила. - Мы будем внимательны, и дальше, если будет отказ, и мы будем рассматривать эту ситуацию, то это предварительное погружение в материал на этой стадии очень нам поможет более объективно рассмотреть все проблемы и вопросы, которые возникают.

При этом, она подчеркнула, что, конечно же, «все сомнения должны трактоваться в пользу кандидата», но речь идет о сомнениях, а не о явном браке или нарушениях. А потому предложение известного «яблочника» Сергея Митрохина зарегистрировать всех кандидатов, кто сдал необходимое количество подписей, чтобы те могли конкурировать «на честных выборах», вызвало у нее, мягко говоря, удивление.

- Вы просите зарегистрировать всех. Это по нынешнему закону невозможно, - заметила она и еще раз повторила. - Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно о него спотыкаемся.

Чего ждали незарегистрированные кандидаты от встречи - непонятно. И сама Памфилова и Центризбирком в целом могут в данной ситуации лишь советовать и рекомендовать, а вот принять решение, обязательное к исполнению, в состоянии только суд. Но ни одного иска, насколько известно, оппозиционеры по факту отказа им в регистрации на данный момент так и не подали.