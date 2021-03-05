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Зарегистрирована в 45 странах: вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших её государств
05 марта 2021, 23:15 • 118 • В России
«Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших его государств, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Препарат, зарегистрированный в 45 странах мира, обогнал вакцину Pfizer/BioNTech, чьё использование сейчас разрешено в 43 государствах. Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент два компонента вакцины от коронавируса уже получили около 2,5 млн россиян, ещё 5 млн граждан прошли первый этап вакцинации.
Reuters © Maxim Shemetov
Российский препарат «Спутник V» занял второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших его стран. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
«Спутник V» сейчас вторая по популярности вакцина от COVID-19 в мире с точки зрения количества разрешений регулирующих органов. Спасибо за вотум доверия!» — говорится в сообщении.
На первом месте на данный момент находится вакцина британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, одобренная в 49 странах.
В российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщили, что 45-й страной, где зарегистрирован разработанный в РФ препарат, стал Ирак. Регистрация вакцины была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Напомним, разработанный НИЦЭМ им. Гамалеи, «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Он представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, которая содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа: второй укол делают через 21 день после первой инъекции.
Результаты третьей фазы клинического исследования «Спутник V», опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%, а также её способность полностью защитить человека от тяжёлой формы заболевания коронавирусом.
Кроме того, накануне в Европейском агентстве лекарственных средств приступили к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины. Как отмечал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, в случае одобрения «Спутником V» с июня 2021-го могут быть обеспечены 50 млн жителей стран Евросоюза, что позволит внести вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе.
«Партнёрство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», — подчеркнул Дмитриев.
1 марта замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что количество стран, проявляющих интерес к российскому препарату, растёт с каждым днём. По его словам, некоторые государства ЕС выражают готовность ограничиться национальной сертификацией препарата.
Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент два компонента вакцины от коронавируса уже получили около 2,5 млн россиян. Приблизительно 5 млн граждан прошли первый этап вакцинации.
«На сегодняшний день объём производства составил 13,9 млн комплектов доз вакцин... Из указанного объёма доступно к использованию 7,9 млн комплектов доз», — приводит её слова ТАСС.
Голикова уточнила, что речь идёт в основном о вакцине «Спутник V», но также напомнила, что в феврале началось масштабирование производства препарата государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона», объём выпуска которого планируется наращивать в марте.
В свою очередь, гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Максютов напомнил, что вакцина «не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела, без лишних антител, которые не обеспечивают защиту».
Накануне президент России Владимир Путин, проводивший встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», отметил качество разработанных российскими учёными вакцин и рассказал, что, по мнению специалистов, справиться с эпидемией без них было бы невозможно.
«Действительно, есть чем гордиться. Наша вакцина («Спутник V») и вакцины (два других зарегистрированных в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», — сказал президент.
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