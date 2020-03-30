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Заразы не боится: Весенний призыв в армию начнется 1 апреля

30 марта 2020, 22:00  •  44 • В России

Итак, всем слухам и предположениям о том, что весенний призыв-2020 в связи с разгулом коронавируса может быть перенесен на более поздний срок, положен конец. 30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва на военную службу. Как и в прежние годы, начнется он 1 апреля, а закончится 15 июля. Не изменилось и количество новобранцев, которые встанут в строй на 12 месяцев, - 135 тысяч человек (столько же их было и осенью 2019-го). Но ко всем обязательным «процедурам» призывной кампании добавляется новая - перед отправкой парней к местам службы их проверят на коронавирус, а затем (уже после прибытия в часть) они две недели будут находиться в карантине.

Ну а тем новобранцам, у которых найдут COVID-19, служба не светит до полного выздоровления.

Президентский указ (а он уже вступил в силу с момента официального опубликования) стал великой радостью для тех солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек. Они с чистой совестью в ближайшие месяцы уйдут на дембель.

А есть ли какие-то новые изменения в «технологии» призыва по сравнению с прошлыми годами? Есть.

Теперь повестка из военкомата будет высылаться не только по адресу регистрации «кандидата в рекруты», но и другие – по месту работы или учебы.

Если кто-то откажется по какой-то причине, - извольте оформить акт отказа. Но если веской причины нет, можно напороться на административный штраф и попасть в разряд уклонистов.

Любопытно, что подписывать повестку (ее еще называют документом-уведомлением) теперь может уже не только призывник, но и ближайшие родственники, которым исполнилось 18 лет. Это может быть жена хлопца, его брат, сестра, отец, мать и даже… бабушки с дедушками.

После получения повестки (и подписи о ее получении) новобранец обязан явиться в военкомат в указанный срок. Не явился, - тоже попадешь в разряд уклонистов.

Причем, теперь сотрудники полиции не имеют права (как раньше) задержать подозреваемого в уклонении и «под конвоем» доставить в отделение. Никто теперь в кошки-мышки с «косарями» играть не будет. Для этого полицейским товарищам достаточно возбудить административное делопроизводство. А там, юноша, – пеняй на себя.

Как и осенью прошлого года, призывникам запретят брать с собой на службу телефоны, которые позволяют выходить в интернет. Разрешается брать с собой только кнопочные телефоны.

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