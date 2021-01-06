Заразнее Эболы, опаснее COVID: В Конго обнаружили неизвестную инфекцию

Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в Демократической Республике Конго (ДРК) могло появиться новое смертельно опасное заболевание, передаёт CNN.

По его словам, у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны были признаки геморрагической лихорадки, но анализы женщины не подтвердили у нее наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового, ранее не обнаруженного патогена, который назван "Болезнью Х". По оценкам африканского учёного, новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%-90% смертности от вируса Эбола (в среднем от вызываемой этим вирусом лихорадки умирает половина пациентов).

Сейчас женщина, у которой выявили неизвестный патоген, изолирована, ей разрешают общаться с родственниками только через пластиковое окно. Личность пациентки держат в секрете, чтобы не подвергать её и её близких опасности со стороны местных жителей, которые боятся заразиться вирусом Эбола.

При этом "Болезнь Х" остаётся только гипотетической. Тем не менее во Всемирной организации здравоохранения всерьёз опасаются новой эпидемии.

Муембе-Тамфум ранее предупреждал, что в будущем человечество столкнется с новыми зоонозными инфекциями, которые передаются от животных к человеку. При этом микробиолог не исключает, что такие болезни могут вызывать пандемии более опасные, чем COVID-19.