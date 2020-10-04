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Заразившегося коронавирусом Порошенко положили в больницу

04 октября 2020, 12:50  •  88 • Украина
Киев, 3 октября. Экс-президент и депутат Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом. Кроме того, этот диагноз поставлен и его дочери, сообщается на странице Facebook партии «Европейская солидарность».
По словам супруги Марины Порошенко, парламентарий сейчас лечится в одной из больниц Киева. Она констатировала, что у мужа диагностировано двустороннее воспаление легких.
Несмотря на недуг, жена депутата уверена, что его сильная воля поможет побороть инфекцию. Марина Порошенко добавила, что экс-лидер страны строго следует прописанному курсу лечения.
Стоит напомнить, что неделю назад бывший президент с размахом отметил свой юбилей, несмотря на то, что в стране был траур по погибшим курсантам в результате крушения самолета.
Порошенко собрал родных и близких в роскошном ресторане, за что потом его критиковали в СМИ и пользователи соцсетей. По мнению общественности, депутат мог бы и поскромнее отметить, учитывая трагедию в стране. Его стыдили за то, что он так отнесся к национальному горю.
Завершилось празднование мощным фейерверком, который наблюдали в нескольких районах Киева.
Автор: Михаил Ледаков

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