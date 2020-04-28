Заразившаяся коронавирусом медсестра в предсмертных посланиях описала мучительные симптомы COVID-19

В Шотландии скончалась 60-летняя медсестра Анджела Каннингем. На своей странице в Facebook она сообщила, что заразилась коронавирусом.

При этом, отмечала женщина, тех симптомов, которые обычно выявляются у пациентов: кашель, боль в груди - у неё не было. Однако, уточняла медсестра, её мучили боли в связках и мышцах. К тому же два дня, предшествовавших госпитализации, её тошнило.

Анджелу госпитализировали, и неделю она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Но, несмотря на все усилия медиков, спасти её не смогли. Незадолго до смерти Каннингем поблагодарила родных и знакомых за поддержку.

"Не знаю, как я смогу когда-нибудь отплатить своей семье за покупку продуктов и кормление собаки. А ещё всем моим друзьям - за ежедневные сообщения и предложения помощи. Спасибо вам всем огромное", - сказано в её последнем послании.

О смерти медсестры известил её младший брат.