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Заразившаяся коронавирусом медсестра в предсмертных посланиях описала мучительные симптомы COVID-19

28 апреля 2020, 13:10  •  309 • В мире
Медсестра из Шотландии Анджела Каннингем рассказала в своём Facebook о заражении COVID-19 и мучительных симптомах заболевания. Женщина скончалась через несколько дней после своего 60-летия.
В Шотландии скончалась 60-летняя медсестра Анджела Каннингем. На своей странице в Facebook она сообщила, что заразилась коронавирусом.
При этом, отмечала женщина, тех симптомов, которые обычно выявляются у пациентов: кашель, боль в груди - у неё не было. Однако, уточняла медсестра, её мучили боли в связках и мышцах. К тому же два дня, предшествовавших госпитализации, её тошнило.
Анджелу госпитализировали, и неделю она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Но, несмотря на все усилия медиков, спасти её не смогли. Незадолго до смерти Каннингем поблагодарила родных и знакомых за поддержку.
"Не знаю, как я смогу когда-нибудь отплатить своей семье за покупку продуктов и кормление собаки. А ещё всем моим друзьям - за ежедневные сообщения и предложения помощи. Спасибо вам всем огромное", - сказано в её последнем послании.
О смерти медсестры известил её младший брат.

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