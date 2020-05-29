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Заразился от украинцев: Посольство России высмеяло слова представителя США в Греции

29 мая 2020, 11:55  •  167 • Политика
Посольство России в Афинах осудило заявление посла США о России. Дипломат утверждает, что война Греции и Турции выгодна Москве. "Иностранному дипломату недопустимо позволять себе такое. Видимо, посол приобрёл этот неуместный стиль во время своего пребывания на Украине", - гласит сообщение российского представительства.
Посольство России в Греции отреагировало на провокационные слова посла США в Афинах Джеффри Пайетта. Речь идёт о заявлении американского дипломата, в котором он утверждает, будто бы война между Грецией и Турцией выгодна России.
"Трудно представить себе более нелепую и абсурдную выдумку, чем та, с которой выступил американский посол в Афинах", - комментирует российское посольство слова представителя США на своей странице в Facebook.
Российские дипломаты отмечают, что для дипломата недопустимо делать подобного рода заявления. Посольство России выдвинуло предположение, что американский представитель перенял безобразную манеру общения у украинских коллег, которые давно известны подобного рода заявлениями.
Напомним, что посол США спекулировал на том, что конфликт Греции и Турции наносит урон целостности НАТО. Из этого Джеффри Пайетт делает вывод о том, что ситуация выгодна России.
Однако корни конфликта Турции и Греции лежат глубоко в прошлом и тянутся ещё со споров по поводу принадлежности острова Крит. Сейчас этот конфликт лишь усилился из-за сопутствующего спора по поводу энергоресурсов. На это же, впрочем, указывает и российское посольство.
"Хорошо известна давняя неспособность США разрешить разногласия внутри НАТО, которые Москва не намерена использовать. В отличие от США, Россия была и остается фактором стабильности и мира в Восточном Средиземноморье и на Балканах", - подчёркивается в сообщении.

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