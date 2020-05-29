Заразился от украинцев: Посольство России высмеяло слова представителя США в Греции

Посольство России в Греции отреагировало на провокационные слова посла США в Афинах Джеффри Пайетта. Речь идёт о заявлении американского дипломата, в котором он утверждает, будто бы война между Грецией и Турцией выгодна России.

"Трудно представить себе более нелепую и абсурдную выдумку, чем та, с которой выступил американский посол в Афинах", - комментирует российское посольство слова представителя США на своей странице в Facebook.

Российские дипломаты отмечают, что для дипломата недопустимо делать подобного рода заявления. Посольство России выдвинуло предположение, что американский представитель перенял безобразную манеру общения у украинских коллег, которые давно известны подобного рода заявлениями.

Напомним, что посол США спекулировал на том, что конфликт Греции и Турции наносит урон целостности НАТО. Из этого Джеффри Пайетт делает вывод о том, что ситуация выгодна России.

Однако корни конфликта Турции и Греции лежат глубоко в прошлом и тянутся ещё со споров по поводу принадлежности острова Крит. Сейчас этот конфликт лишь усилился из-за сопутствующего спора по поводу энергоресурсов. На это же, впрочем, указывает и российское посольство.