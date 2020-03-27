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Заразился от принца Чарльза? Коронавирус подтвердился у Бориса Джонсона

27 марта 2020, 20:35  •  110 • Политика
Диагноз COVID-19 подтвердился у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Возникает вопрос: премьер заразился коронавирусом от принца Чарльза?
По данным Reuters, премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания.
Впрочем, информацию о заражении подтвердил вскоре и сам британский премьер, опубликовав соответствующий пост. И объявил о самоизоляции.
Не исключено, что он мог заразиться от принца Чарльза.
Ранее в канцелярии британского принца Чарльза подтвердили информацию о том, что его анализы показали наличие коронавируса. Там же уточнили, что у него "слабые симптомы заболевания" и пока он "работает из дома".
Но, как выяснилось, ранее он встречался со своей матерью - королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Встреча матери и сына, как уточняется, состоялась 9 марта. Теперь остаётся открытым вопрос, заразил ли принц Чарльз королеву Великобритании. Известно, что анализы герцогини Корнуольской на коронавирус показали отрицательный результат.
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