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Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заболели COVID-19

09 апреля 2020, 05:35  •  40 • В мире
У 14 сотрудников одной из армянских биолабораторий, которая была создана на деньги Пентагона, обнаружен COVID-19. Журналисты попытались разобраться, не могли ли американцы намеренно заразить граждан чужой страны, чтобы не подвергать страданиям жителей своей.
Журналист "Московского комсомольца" Марина Перевозкина рассказала о скандале в Армении. На момент написания материала там был 881 подтверждённый случай COVID-19, 14 из заражённых являются сотрудниками Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении. Жители страны недоумевают: как работники суперсовременной лаборатории, созданной на средства Пентагона, могли заболеть.
В 2008 году Армения присоединилась к Программе по снижению биологической угрозы, которая входит в американский проект "Биологическая программа совместного участия" (CBEP). Пентагон выделил деньги и помог с оборудованием 12 биолабораторий, главным направлением работы которых было предотвращение эпидемий, обезвреживание опасных вирусов и бактерий.
Вот уже много лет не утихают споры, могут ли эти биолаборатории действовать как гражданские и как военные объекты одновременно. Например, вызывает недоумение факт, почему их финансирует Пентагон, а не Минздрав США. Ещё один вопрос: почему нельзя было оборудовать такие центры на территории Соединённых Штатов?
"В лабораториях могут заниматься чем-то таким, чем нельзя по закону заниматься на территории самих США. И второй аспект: никто ведь не гарантировал, что опасные вирусы не могут случайно "вырваться на волю" (например, в результате землетрясения). Пострадает население. Поэтому лучше, чтобы в зоне риска проживало "чужое" население", - написала Перевозкина.
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