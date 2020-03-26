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Заразил ли принц Чарльз Елизавету II коронавирусом? Reuters сообщил о встрече матери и сына

26 марта 2020, 18:35  •  37 • В мире
Британский принц Чарльз оказался заражённым коронавирусом. Источники Reuters сообщили, что 9 марта он встречался с Елизаветой II. И пока неясно, заразил ли принц свою мать.
Ранее в канцелярии британского принца Чарльза подтвердили информацию о том, что его анализы показали наличие коронавируса. Там же уточнили, что у него "слабые симптомы заболевания" и пока он "работает из дома".
Но, как выяснилось, ранее он встречался со своей матерью - королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Встреча матери и сына, как уточняется, состоялась 9 марта.
Теперь остаётся открытым вопрос, заразил ли принц Чарльз королеву Великобритании. Известно, что анализы герцогини Корнуольской на коронавирус показали отрицательный результат.
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