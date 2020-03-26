Заразил ли принц Чарльз Елизавету II коронавирусом? Reuters сообщил о встрече матери и сына

Ранее в канцелярии британского принца Чарльза подтвердили информацию о том, что его анализы показали наличие коронавируса. Там же уточнили, что у него "слабые симптомы заболевания" и пока он "работает из дома".

Но, как выяснилось, ранее он встречался со своей матерью - королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Встреча матери и сына, как уточняется, состоялась 9 марта.

Теперь остаётся открытым вопрос, заразил ли принц Чарльз королеву Великобритании. Известно, что анализы герцогини Корнуольской на коронавирус показали отрицательный результат.