Заразил ли Лавров Путина? Песков ответил на вопрос о завезённом из Греции COVID

Ранее стало известно о том, что человек, с которым встречался Лавров во время заграничной поездки, был заражён коронавирусом. В связи с этим министр иностранных дел самоизолировался и отменил все контакты, запланированные на ближайшие две недели.

Один из главных вопросов, который возник у журналистов, когда они узнали о самоизоляции Лаврова, касался возможных встреч главы российской дипломатии с президентом. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность: глава государства не встречался с министром после его поездки в Грецию.

Ранее журналист кремлёвского пула Андрей Колесников раскрыл внутреннюю кухню администрации президента и рассказал, как Путина оберегают от коронавируса. По его словам, все люди, которые встречаются с главой государства, предварительно проходят двухнедельный карантин. Это значительно снижает риск заражения COVID-19. Кроме того, президент России ограничил круг людей, которые его сопровождают. Из всего кремлёвского пула журналистов остались только так называемые "личники" - личные операторы Путина.