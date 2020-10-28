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Заразил ли Лавров Путина? Песков ответил на вопрос о завезённом из Греции COVID
28 октября 2020, 07:05 • 112 • Политика
Песков ответил на вопрос о COVID, который мог завезти из Греции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Заразил ли глава МИД президента России Владимира Путина?
Ранее стало известно о том, что человек, с которым встречался Лавров во время заграничной поездки, был заражён коронавирусом. В связи с этим министр иностранных дел самоизолировался и отменил все контакты, запланированные на ближайшие две недели.
Один из главных вопросов, который возник у журналистов, когда они узнали о самоизоляции Лаврова, касался возможных встреч главы российской дипломатии с президентом. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность: глава государства не встречался с министром после его поездки в Грецию.
Ранее журналист кремлёвского пула Андрей Колесников раскрыл внутреннюю кухню администрации президента и рассказал, как Путина оберегают от коронавируса. По его словам, все люди, которые встречаются с главой государства, предварительно проходят двухнедельный карантин. Это значительно снижает риск заражения COVID-19. Кроме того, президент России ограничил круг людей, которые его сопровождают. Из всего кремлёвского пула журналистов остались только так называемые "личники" - личные операторы Путина.
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