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Заражённых COVID-19 - почти 3 миллиона. Каждый третий - американец
28 апреля 2020, 03:10 • 52 • В мире
На сегодняшний день в мире в мире зарегистрировано почти 3 миллиона заражённых коронавирусом людей. Каждый третий среди больных COVID-19 - американец.
По данным Университета Хопкинса, число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло почти 3 миллионов - 2 971 477 человек. При этом скончались 206 544 человек.
Соединённые Штаты всё также продолжают "лидировать" в рейтинге заболевших: почти миллион американцев больны - 965 783 человек и 54 881 погиб.
Следом в тройке антилидеров - Испания, там заболели 226 629 и скончались 23 190 человек.
Закрывает первую тройку Италия - там 197 675 больных и 26 644 умерли.
Следом Франция, Германия и с отрывом от них примерно в 40 тысяч на шестом месте Великобритания. Затем Турция, Иран, Китай и десятку замыкает Россия. В нашей стране на сегодняшний день 80 949 человек больны, 747 скончались от коронавирусной инфекции.
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