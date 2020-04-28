Заражённых COVID-19 - почти 3 миллиона. Каждый третий - американец

По данным Университета Хопкинса, число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло почти 3 миллионов - 2 971 477 человек. При этом скончались 206 544 человек.

Соединённые Штаты всё также продолжают "лидировать" в рейтинге заболевших: почти миллион американцев больны - 965 783 человек и 54 881 погиб.

Следом в тройке антилидеров - Испания, там заболели 226 629 и скончались 23 190 человек.

Закрывает первую тройку Италия - там 197 675 больных и 26 644 умерли.

Следом Франция, Германия и с отрывом от них примерно в 40 тысяч на шестом месте Великобритания. Затем Турция, Иран, Китай и десятку замыкает Россия. В нашей стране на сегодняшний день 80 949 человек больны, 747 скончались от коронавирусной инфекции.