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Заражённых больше 3 млн: Университет Джона Хопкинса обновил статистику

29 апреля 2020, 00:10  •  65 • В мире
Университет Джона Хопкинса сообщил, что в мире зафиксировано уже больше трёх миллионов случаев коронавируса. Интерактивная карта заражения планеты составляется на основе данных властей различных государств, средств массовой информации и ряда иных источников.
По данным на вечер 27 апреля, а именно на 21:01, в мире 3 002 303 подтверждённых случая COVID-19. Университет Джона Хопкинса также сообщает о 208 131 умершем и 878 813 излечившихся. В пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых входят США (почти 973 тысячи), Испания (около 229,4 тысячи), Италия (199,4 тысячи инфицированных), Франция (162,2 тысячи) и Германия (158,1 тысячи).
На данный момент другие авторитетные статистики по коронавирусу сообщают данные с весьма существенной разницей в показателях. Всемирная организация здравоохранения говорит о 2 858 635 заражённых в мире, сайт Worldometer – о 3 043 402 подтверждённых диагнозах COVID-19. В первом случае обновление производилось в 20:00, во втором – в 18:36.
Информация на онлайн-карте от Университета Джона Хопкинса обновляется намного оперативнее, чем официальная статистика от ВОЗ. Однако 14 апреля уже случался казус. Около 02:30 американский университет сообщил о 2 019 320 заражённых, но к 7 часам утра их количество уменьшилось и составило 1 920 618 человек. Данные были исправлены.

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