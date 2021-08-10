Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
Главная / В мире

Заражённого сибирской язвой в Китае изолировали

10 августа 2021, 01:55  •  68 • В мире
В Китае сообщили о выявлении случая заболевания сибирской язвой.
В северо-восточной провинции Хэбэй обнаружен мужчина с лёгочной формой сибирской язвы. Случай заболевания описан в публикации издания Global Times.
Сообщается, что мужчину госпитализировали в Пекине. Учёные при диагностике обнаружили у пациента бактерию - возбудитель сибирской язвы. Сейчас пациент находится в изоляции.
Отмечается, что заболевший ранее контактировал с домашним скотом, который и мог быть вероятным переносчиком заболевания.
Отметим, что сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием. Оно может поражать кожные покровы, лёгкие и желудочно-кишечный тракт. Болезнь может передаваться как от животного к человеку, так и между людьми.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





68
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 18:35
Шукшина показала многотысячные протесты во Франции. Но скандал вызвал всего один плакат
09 августа 2021, 22:15
Биатлонист Тихонов ответил на резкий комментарий от белорусов о "короне" России
09 августа 2021, 20:25
Лукашенко призвал Россию дать Минску новый кредит
09 августа 2021, 22:15
В Праге озвучили статистику по COVID у привитых
10 августа 2021, 00:05
ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
10 августа 2021, 00:05
Гейтс стал замыкающим в пятёрке Forbes
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
10 августа 2021, 00:05
ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
10 августа 2021, 00:05
"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белорусс...
10 августа 2021, 00:05
Рабинович предложил отправить на следующую Олимпиаду Вятровича и Ницой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
04 августа 2021, 08:25
Украина реформировала энергетику, как никогда не сможет Россия
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
03 августа 2021, 23:15
"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.