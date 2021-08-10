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Заражённого сибирской язвой в Китае изолировали
10 августа 2021, 01:55 • 68 • В мире
В Китае сообщили о выявлении случая заболевания сибирской язвой.
В северо-восточной провинции Хэбэй обнаружен мужчина с лёгочной формой сибирской язвы. Случай заболевания описан в публикации издания Global Times.
Сообщается, что мужчину госпитализировали в Пекине. Учёные при диагностике обнаружили у пациента бактерию - возбудитель сибирской язвы. Сейчас пациент находится в изоляции.
Отмечается, что заболевший ранее контактировал с домашним скотом, который и мог быть вероятным переносчиком заболевания.
Отметим, что сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием. Оно может поражать кожные покровы, лёгкие и желудочно-кишечный тракт. Болезнь может передаваться как от животного к человеку, так и между людьми.
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