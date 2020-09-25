Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Украина

Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга

25 сентября 2020, 07:00  •  154 • Украина

Из Галиции в украинское общество пришла человеконенавистническая идеология, которая разрушила все народные ценности и не принесла с собой ничего нового.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявила экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

«Те ценности, которые были ценностями Западной Украины – человеконенавистничество, Бандера… на Западной Украине они не родили никакой культуры, у них нет ни единого деятеля культуры, который был бы известен миру и хотя бы как-то смог повлиять, хоть в какой-то степени смог повлиять на мировую культуру. Единственный памятник великому поэту Адаму Мицкевичу, польскому поэту, стоит в центре Львова, дальше памятник Степану Бандере.

Потом… Бандера, Коновалец, Мельник, Шухевич – вот это и есть ненависть, желание убивать. Единственная книга, написанная Степаном Бандерой, «Украинская национальная революция» содержит в себе основные аксиомы, которые звучат так: «Наша власть будет страшной», «Сначала Украина, а уже потом Бог», ну и так далее.

Там же нормы о том, что даже если нужно уничтожить половину украинского населения, чтобы выросла чистая нация, мы должны на это пойти. Степан Бандера – это цитата оттуда. Когда это пришло, это было, это есть и это остаётся их главной ценностью – человеконенавистническая идеология. Она растворила и разрушила народное тело великой Украины, а никаких других ценностей не принесло с собой», – сказал Волга.

Несмотря на то, что эти ценности не были приняты в полной мере, и Бандера не является героем для всей Украины, проблема в том, что не осталось других ценностей.

«Они растворены. И наше тело народное расслабилось, ослабело. То есть, мы заболели всеми болезнями сразу – деменциями, пережили инсульт, инфаркт и представляем собой расслабленную, недвижимую субстанцию. Вот, что произошло с нами на самом-то деле.

Я не верю, что возможна реинкарнация и возможно какое-то сопротивление, и на этой территории может возникнуть что-то, что будет действовать в сторону единения наших народов. Ну, честно говоря, это и по той причине, что и России это не нужно и, по всей видимости, никогда не было нужно.

На протяжении длительного времени в России, так же, как и на Украине, элиты были заняты тем, как бы побольше украсть, а не тем, как бы строить Империю, возрождать Империю, каковой была Россия во времена Советского Союза или же во времена царской Империи», – добавил экс-депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
24 сентября 2020, 18:10
Владимир Зеленский заключил с американцами сепаратный договор о военной защите
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
24 сентября 2020, 14:30
У Виктора Медведчука налаживается союз со спикером Рады Дмитрием Разумковым
24 сентября 2020, 14:30
Вместо заболевшего Геннадия Кернеса в мэры второй украинской столицы баллотируется Михаил Добкин
24 сентября 2020, 23:40
Порошенко публично раскрыл «обувную» тайну
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 02:25
Константин Затулин. Хитрый план Лукашенко: почему Союзное Государство так и осталось ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.