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Заражение моряков "Теодора Рузвельта" грозит "обезглавить" ВМС США

08 апреля 2020, 12:35  •  60 • В мире
История с заражёнными моряками на авианосце "Теодор Рузвельт" может обернуться отставкой исполняющего обязанности министра ВМС США. По информации СМИ, Томас Модли подал прошение об отставке после того, как резко раскритиковал экс-командира корабля.
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подал прошение об отставке. Как сообщают местные СМИ, прошение было подано на имя министра обороны Марка Эспера.
Перед этим между военачальниками состоялся разговор за закрытыми дверями, сообщает Politiko со ссылкой на источники.
Примечательно, что днём ранее Модли извинился перед экипажем авианосца Theodore Roosevelt за резкую критику уволенного капитана Бретта Крозье.
Напомним, Крозье сообщил СМИ о том, что на борту находятся десятки заражённых моряков.
После огласки в прессе заболевших отправили лечиться, а самого капитана уволили.
Тогда Модли, комментируя отставку капитана судна, заявил, что тот или наивен, или глуп.

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