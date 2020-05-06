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Заражаемость и смертность взлетят: NYT узнала о негласных подсчётах о COVID-19 в Белом доме

06 мая 2020, 13:10  •  32 • В мире
Американская газета New York Times сообщила, что эксперты в Белом доме изучают модели просчёта прироста смертей и заражённости COVID-19. По данным экспертов, якобы прирост заражаемости может вырасти в десять раз, а смертность - увеличиться вдвое.
В Белом доме прогнозируют увеличение смертности от коронавируса в два раза. Об этом сообщает газета NYT со ссылкой на внутренний документ в администрации Дональда Трампа.
Согласно информации журналистов, в сценариях, которые просчитываются в Белом доме, ожидается, что к началу июня число умерших с COVID-19 может вырасти с 1750 до 3000 человек в сутки.
При этом прирост числа заражённых даже может подскочить в десять раз. NYT утверждает, что по моделям Центра по контролю и профилактике заболеваний средняя заражаемость должна вырасти с 25 тысяч до 200 тысяч в сутки.
На этом фоне стоит напомнить, что накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что в целом жертвами COVID-19 в США могут стать от 75 до 100 тыс. человек.
В середине апреля Трамп заявлял, что пик эпидемии коронавируса в США пройден, а позже спрогнозировал уровень смертности в пределах 60-65 тысяч человек.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллионам человек, из них примерно треть инфицированных находятся в США. В стране скончалось 67,7 тыс. человек, более 180,2 тыс. выздоровели, передаёт "Лента.ру".

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