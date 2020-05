«Зараза заразой, а информационная война по расписанию»: как пандемия влияет на международные отношения

Пандемия COVID-19 влияет не только на мировую экономику, но и на международную политику. Президент Трамп всерьёз рассуждает о возможности потребовать от Пекина компенсации за понесённые потери. Антироссийская риторика возобновилась с новой силой — как на Западе, так и со стороны восточноевропейских соседей. Обо всём этом — в интервью RT с главой Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

— Трамп пригрозил наказать Китай за коронавирус вплоть до разрыва дипотношений, западные спецслужбы и Госдеп обвиняют Пекин в уничтожении и сокрытии данных о COVID-19, во всём мире говорят о «заговоре Билла Гейтса». Не преждевременно ли искать виновных?

— Искать виноватых в возникновении пандемии — последнее дело. Сейчас необходимо предпринимать общие консолидированные усилия для того, чтобы окончательно побороть распространение коронавируса в мире. Пытаться показывать друг на друга пальцем, строить конспирологические теории — абсолютно тупиковый путь с точки зрения достижения результата.

В том, что Вашингтон пытается перевалить ответственность за вспышку COVID-19 на Китай, есть достаточно грубый элемент политизации. Причём такая линия, скорее, больше связана с внутриполитическими факторами: президентские выборы, проблемы в системе здравоохранения, общий экономический спад. И здесь администрация США не стала изобретать велосипед, применив старую и давно работающую в американском истеблишменте политтехнологию поиска внешнего врага.

Да и, в принципе, нельзя сказать, что на внешнеполитическом фланге COVID-19 как-то ослабил схватку за лидерство, которую США ведут с другими мировыми державами. Наоборот, даже обострил.

И антикитайская кампания здесь — проявление конкурентной борьбы не самыми честными методами. Пандемия — только повод.

— Сенаторы внесли законопроект о санкциях против Китая, если тот не предоставит полный отчёт о вспышке вируса. Как оцениваете перспективы санкций и компенсаций?

— Говоря о перспективах требований и ультиматумов, всегда надо помнить об эффекте бумеранга. Любая агрессия порождает агрессию. И соответствующие контрзаявления Пекина мы уже тоже слышали.

Но… Китай был и остаётся открыт к любому сотрудничеству по борьбе с коронавирусом. Более того, в течение двух лет Пекин готов выделить $2 млрд на поддержку государств, пострадавших от эпидемии. И об этом буквально на днях заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

Леонид Слуцкий

РИА Новости

Поэтому, если руководствоваться опять же разумом, антикитайские санкции — абсолютно несправедливая, лишённая всякого смысла инициатива. Да, впрочем, как и любые санкции, особенно в новой «коронареальности». И это не только моё мнение. Будучи параллельно главой Российского фонда мира — крупнейшей неправительственной организации, — в апреле я обратился к политическим деятелям стран мира с призывом отказаться от политики односторонних рестрикций, принятых в обход ООН, для эффективного противодействия пандемии. Вплоть до настоящего времени в мой адрес продолжают поступать ответные письма из мировых столиц в поддержку этого обращения. Особенно значимо было получить подобную реакцию со стороны Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Политизация пандемии

— МИД РФ заявил о развёрнутой против России дезинформационной кампании: сначала публикации в Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в России, затем статья в Bloomberg под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». После скандала заголовок был изменён. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обратилась по поводу NYT и FT в Генпрокуратуру, звучат и требования лишить их аккредитации. Сергей Лавров выступил против «судилища» над журналистами и предложил дождаться решения Роскомнадзора. Как реагировать и пресекать новые случаи?

— Действительно, зараза заразой, а информационная война по расписанию. Никто её не останавливал. Россия и Китай объявлены угрозами для США на доктринальном уровне, регулярные медианакаты — нездоровое следствие продолжительной антироссийской истерии.

Как реагировать? В соответствии с законодательством. У нас сформирована полная правовая база по борьбе с недостоверной информацией. И конечно, продолжать ставить вопросы на международных площадках в целом о недопустимости политизации пандемии, особенно такими грязными, доходящими до кощунства способами.

— На фоне пандемии США решили не финансировать проекты по «сдерживанию России». Нет худа без добра? Или это временно?

— Если точнее, то финансирование решено сократить. Хотелось бы, конечно, надеяться на добро и здравый смысл. Но в отношении США, где всё так же наращивает обороты антироссийский маховик Обамы, предсказывать что-то сложно.

Снос памятника Коневу и американская фирма

— В Чехии сначала сносят памятник маршалу Коневу, отказываются его передать, следом говорят о прибывшем с ядом русском мстителе. При этом в разговоре с российскими пранкерами 5 мая мэр Праги заявил, что чешская столица «освободила себя сама», а Красная армия пришла, когда война уже закончилась, и намеренно «убивала» чешский народ. А снесённый монумент — собственность района, с мнением которого нужно считаться. Как на всё это лучше реагировать?

— Снова часть большой русофобской кампании, где ампутация памяти о роли советского солдата в победе над фашизмом и насаждение исторической лжи о Второй мировой войне стали долгоиграющими элементами. Вы слышали о том, что обоснование для сноса памятника маршалу Коневу в Праге готовила американская фирма? (Имеется в виду консалтинговая компания Squire Patton Boggs. — RT) Наше посольство в США направляло запросы относительно этого, но, по всей видимости, ответы так и повисли в воздухе. Плюс заявление Белого дома в канун 75-летия Победы без упоминания СССР! Выхолащивается память, тревожится прах героев, сносятся монументы, обелиски, и вся эта мерзость ещё и сопровождается фейками о хайли лайкли отравителях — всё во имя и ради сдерживания России.

Если брать пражский случай, то, конечно, демонтаж памятника маршалу Коневу в преддверии 75-летия Великой Победы стал серьёзным раздражителем в российско-чешских отношениях. По линии МИД ведутся консультации о передаче монумента России в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве. Надеемся на их положительный исход, несмотря даже на опубликованный отрицательный ответ Минобороны Чехии на запрос министра обороны РФ Сергея Шойгу. Чешское оборонное ведомство ссылается на отсутствие правомочности в этом вопросе и как раз апеллирует к коллегам из МИД. Поэтому надежды ещё сохраняются. Но в любом случае осадок от «подарка» на юбилей Победы в виде варварского и кощунственного сноса монумента остаётся, мне лично будет очень сложно от него избавиться.

«Украинскую власть кто-то упорно толкает на те же грабли»

— Не перестаёт удивлять и Украина. Вернула Саакашвили, отказалась принять помощь из Москвы для поражённой коронавирусом Киево-Печерской лавры, возложила ответственность за трагедию в Одессе на Россию, угрожает «Северному потоку — 2». Надежды на Зеленского у нас закончились?

— Надежды на Зеленского должны были быть у его избирателей, которые проголосовали за него на выборах год назад. Тогда это стало следствием краха политики Порошенко. Но, по-видимому, новую украинскую власть кто-то упорно толкает на те же самые грабли: ощутимого прогресса в урегулировании на юго-востоке Украины нет, выполнение Минских соглашений саботируется, народ не разбогател, да и к Европе ближе тоже не стал.

Антироссийская тема — как оправдание собственных просчётов. Знакомая формула?

— А повлияет ли как-то на предвыборную кампанию в США обнародованная сейчас запись разговора предположительно экс-президента Украины Петра Порошенко с тогдашними вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарём Джоном Керри, которые сулили за снятие генпрокурора Украины $1 млрд? (Генпрокурор Виктор Шокин расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma при участии сына Байдена Хантера. — RT).

— Я думаю, эта ситуация должна стать реальным тестом для западных стандартов демократии. Причём и для Украины, и для США, где Байден является кандидатом в президенты. По утверждениям депутата Верховной рады Андрея Деркача, который и обнародовал запись, речь идёт о фактах международной коррупции. Это очень серьёзные обвинения. Но здесь необходимо дождаться правовой оценки и результатов расследования, если, конечно, ему будет дан ход.

Депутатов тестируют

— Как выглядят сейчас будни депутатов? Какие у вас меры предосторожности, проходите ли тестирования?

— Руководство Госдумы своевременно предприняло все необходимые шаги по предупреждению распространения коронавируса. Проводятся регулярные тестирования, депутаты, как вы можете наблюдать по онлайн-трансляции, обязаны посещать заседания в полной защитной экипировке. Маски, перчатки — обязательно.

— Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее не исключала, что поездки за рубеж в этом году планировать не стоит. А ваш прогноз?

— Я не прогнозист. Надеюсь только на скорую и полную победу над пандемией в мире.