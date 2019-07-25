Заранее защитил жителей от нерадивых чиновников: Путин потребовал запрета на раздачу участков-"утопленников" Дальнего Востока

Как сообщается на официальном сайте Кремля, президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству после совещания, посвященного мерам по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области.

Ранее глава государства, напомним, лично побывал на месте ЧП, поговорил с жителями и устроил "разнос" чиновникам.

Среди поручений есть и требование запретить предоставлять гражданам нашей страны земельные участки, которые находятся в зоне подтопления ДФО. "Обеспечить установление запрета" необходимо до 1 марта 2020 года.

Таким образом глава государства уже заранее защитил жителей региона от нерадивых чиновников, которые могли бы раздавать такие участки-"утопленники".