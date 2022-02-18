«Заранее все оповещаются»: в Кремле заявили о регулярном характере плановых учений в России

Учения и тренировочные запуски баллистических ракет — регулярный процесс, это не должно ни у кого вызывать опасений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы стратегического сдерживания 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина проведут плановые учения, в ходе которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты.

Учения и учебные запуски баллистических ракет сопровождаются заблаговременными уведомлениями других государств, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что все сопутствующие вопросы «чётко регулируются». Как добавил пресс-секретарь главы государства, «ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются».

За несколько дней до этого, 15 февраля, Песков также заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории там, где она сочтёт это целесообразным. Как отметил пресс-секретарь главы государства, данное право не подлежит обсуждению ни с кем.

Плановые учения

Напомним, что в Минобороны рассказали о предстоящих плановых учениях сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Учения пройдут 19 февраля.

«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в ведомстве.

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Как подчеркнули в министерстве, учение «было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

Также будет проверена надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. К учениям также будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Учения «Союзная решимость — 2022»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 17 февраля рассказал, что подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в свои воинские гарнизоны.

В частности, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, вернулись в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Также Конашенков заявил, что воинские эшелоны с тяжёлой военной техникой подразделений Южного военного округа, которые отрабатывали задачи на полигонах в Крыму, были переброшены железнодорожным транспортом в пункты постоянной дислокации в Чечне и Дагестане.

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Спекуляции на тему российских учений

Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау высказался о зарубежных оценках российских военных учений. По его словам, речь идёт о спекуляциях.

«Я уже комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Все эти «параноидальные сценарии» публиковались многократно, причём, к сожалению, солидными СМИ. Видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижёры и сценаристы всех этих действий, довлела и над СМИ», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия на своей территории будет делать то, что считает необходимым для собственной безопасности.

«Отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы обязательств ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что, якобы, они лучше знают, как обеспечивать безопасность России», — заключил глава МИД РФ.