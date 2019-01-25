«Заработать на союзниках»: как США пытаются добиться увеличения военных расходов в странах НАТО

Политика президента США Дональда Трампа привела к увеличению военных бюджетов стран — членов НАТО. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Возросший объём расходов на нужды обороны глава Госдепа оценил в $100 млрд. Однако, по подсчётам генсека НАТО Йенса Столтенберга, эта сумма составляет $41 млрд. В настоящее время только 11 из 29 участников альянса тратят на оборону более 2% ВВП. При этом Трамп требует дальнейшего увеличения военных ассигнований союзников — до 4%. Эксперты отмечают, что входящие в НАТО страны неохотно повышают затраты на оборону, не видя реальных угроз безопасности.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что администрация Дональда Трампа внесла весомый вклад в процесс повышения военных расходов союзников по НАТО. По его мнению, страны — члены альянса увеличили ассигнования на нужды обороны почти на $100 млрд.

«Растущие ресурсы, изысканные для генерального секретаря (альянса. — RT) Йенса Столтенберга и для партнёров по НАТО в мире, существенно возросли и приближаются к $100 млрд. Это гораздо больше, чем было бы, если бы президент Трамп не оказывал давления на партнёров», — отметил Помпео.

Госсекретарь не уточнил, за какой период удалось собрать $100 млрд в качестве дополнительных ассигнований на военные нужды.

В ноябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не смог изыскать $100 млрд, так как не все участники альянса повысили военные бюджеты до 2% ВВП. По оценке Столтенберга, за счёт некоторого улучшения финансовой дисциплины альянсу удалось дополнительно найти порядка $41 млрд.

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

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Тем не менее Помпео считает, что администрация Трампа «сделала для НАТО больше добра, чем все предыдущие администрации США, вместе взятые». В связи с этим глава Госдепа раскритиковал законопроект об ограничении права президента Соединённых Штатов вывести страну из альянса, который был принят 23 января подавляющим большинством голосов членов палаты представителей США. По его словам, Трамп осознаёт, что Америка «не может действовать в одиночку» и ей нужны союзники.

Недосягаемая планка

Дональд Трамп ещё во время предвыборной гонки неоднократно говорил, что будет требовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. По его мнению, Соединённые Штаты несут слишком большое финансовое бремя в военно-политическом блоке.

После прихода в Белый дом республиканец продолжил выражать недовольство уровнем ассигнований стран — членов НАТО на нужды вооружённых сил, угрожая сократить вклад Вашингтона в развитие военной инфраструктуры в Европе.

После терактов 11 сентября 2001 года в альянсе действует обязательная минимальная планка расходов на оборону, которая составляет 2%. На момент её утверждения этому критерию соответствовали лишь пять из 26 государств: США, Великобритания, Франция, Греция и Турция.

В 2000-е годы ситуация кардинально не изменилась. Более того, европейские члены НАТО взяли курс на сокращение военных бюджетов. Требования альянса не стали выполнять даже недавно вступившие в него страны: Венгрия, Чехия, Польша, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Словения.

Нежелание европейцев соответствовать финансовым стандартам альянса привело к тому, что с 2001 по 2013 год доля США в совокупных расходах стран НАТО на оборону выросла с 63% до 75%.

Комментируя подобную ситуацию, в ноябре 2013 года заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу обвинил европейские государства в паразитировании на финансовых возможностях более крупных участников.

Вопрос о необходимости достичь планки в 2% ВВП вновь возник на повестке дня в связи с обострением отношений с Россией из-за украинского кризиса. В 2014 году финансовой дисциплины НАТО придерживались только четыре государства: Соединённые Штаты, Великобритания, Греция и Эстония.

Спустя три года ситуация несколько улучшилась. Из ежегодного отчёта альянса следует, что в 2017 году пять членов НАТО тратили на оборону более 2% ВВП (США, Великобритания, Греция, Эстония и Польша).

Военнослужащие стран — членов НАТО

AFP

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В ноябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 2% ВВП тратят девять государств. По его словам, большинство стран — членов военного блока «стремится достигнуть этой отметки в течение десятилетия».

Между тем в июле 2018 года по окончании двухдневного саммита НАТО Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повышения уровня расходов на оборону до 4% ВВП. Также он выразил возмущение поведением ФРГ.

«Германия только что начала платить России — стране, от которой они хотят защиты, — миллиарды долларов за свои энергетические нужды, поступающие по новому трубопроводу из России. Неприемлемо! Все страны НАТО должны выполнить своё обещание о 2%, и они в итоге должны быть подняты до 4%!» — написал Трамп в Twitter.

«Информационно-пропагандистская кампания»

Опрошенные RT эксперты полагают, что европейцы неохотно выполняют финансовое предписание НАТО. Основная причина несоблюдения стандартов — отсутствие реальных военных угроз.

«Трамп решил сплотить союзников вокруг США на волне антироссийских настроений. Повышение военных бюджетов неизбежно повлечёт рост расходов на закупку вооружений. Очевидно, что это даёт американцам шанс неплохо заработать на поставках союзникам. Однако европейцы не спешат открывать кошельки», — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Как считает эксперт, в Европе осознают, что Россия не представляет военную угрозу. По его мнению, масштабное перевооружение, которого добивается Трамп, потребует выделения сотен миллиардов долларов. Однако в итоге Европа рискует получить от американцев «второсортное оружие».

«Соединённые Штаты задают тренд в стандартах натовского вооружения и, по сути, определяют закупочную политику альянса. Тем не менее американцы никогда не будут поставлять передовое оружие даже самым близким союзникам. Европейцы это понимают и не хотят становится рынком сбыта для США», — заметил Судаков.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин заявил в беседе RT, что страны-члены альянса будут поэтапно поднимать военные расходы на «доли процентов». По его словам, Европа идёт на уступки США ради демонстрации «евроатлантического единства».

«Надо понимать, что 2% ВВП на нужды обороны — это очень много для Европы. Реальных военных угроз для неё нет, а рассуждения о «российской агрессии» — это не более чем информационно-пропагандистская кампания. У Европы нет объективных причин повышать расходы на армию. Поэтому это делается медленно и исключительно под давлением США», — пояснил Козюлин.

Военнослужащие НАТО на учениях

© NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

В то же время эксперт признал, что в НАТО действительно существует проблема иждивенчества, о которой говорит Трамп. По мнению Козюлина, подавляющее большинство европейских государств вступили в НАТО, чтобы передать вопросы обороны Вашингтону, максимально сократив расходы на свои ВС.

«В каком-то смысле Трамп прав, когда критикует своих союзников. После распада СССР США расширяли своё военное влияние за счёт увеличения состава НАТО. Европейцы охотно вступали, рассчитывая, что американский «зонтик безопасности» избавит их от необходимости заботиться об обороне», — отметил Козюлин.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что текущее увеличение военных расходов стран — членов НАТО не повлекло за собой усиления боевой мощи альянса.

По его мнению, ведущие европейские державы не видят смысла в стремительном совершенствовании вооружённых сил.

«США подняли вопрос о необходимости «сдерживания» России, но я не думаю, что Франция и Германия всерьёз обеспокоены перспективой вооружённого конфликта с Москвой. На мой взгляд, ведущие европейские страны не желают обострять отношения с Россией и что-либо радикально менять в альянсе. Это касается и боевой подготовки, и уровня расходов на оборону», — резюмировал Корнев.