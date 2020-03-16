«Заработали столько же»: Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций

В результате западных санкций Россия потеряла около $50 млрд, однако смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, введённые против страны ограничения заставили «включить мозги» — были введены контрсанкции и политика импортозамещения. В качестве примера эффективности этих шагов глава государства назвал сельское хозяйство, продемонстрировавшее значительный рост. В то же время Путин подчеркнул, что конкуренция должна быть свободной, и введённые западными государствами ограничения «перекашивают всё экономическое мировое и европейское пространство».

Россия потеряла от международных санкций около $50 млрд. Об этом заявил президент Владимир Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что эти деньги удалось компенсировать.

«Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли», — сказал глава государства в интервью ТАСС.

Путин подчеркнул, что этот процесс позволил диверсифицировать российскую экономику. В качестве примера он привёл сельское хозяйство, где производство выросло в несколько раз.

«Контрсанкции помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок, — пояснил глава государства. — У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему в 2,6 раза. Мы всегда были покупателями того же зерна, сейчас — первое место в мире по экспорту пшеницы».

Раньше никто не мог представить, что Россия будет экспортировать сельхозпродукцию на $25 млрд, как это было в прошлом году, подчеркнул Путин.

Отметим, что, согласно оценкам Минсельхоза, экспорт сельскохозяйственной продукции за 2019 год превысил $25 млрд. При этом меняется его структура — зерно продолжает оставаться основным продаваемым товаром, однако растёт доля мясной, масличной, молочной продукции, а также рыбы и морепродуктов. Как отметил замглавы ведомства Сергей Левин, к 2024 году этот показатель должен увеличиться до $45 млрд.

«В дальнейшем мы продолжим работу над развитием экспорта переработанной пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это является нашим ключевым приоритетом для достижения основной цели на 2024 год — увеличения объема экспорта АПК до $45 млрд», — подчеркнул Левин.

РИА Новости

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«Наши партнёры теряют столько же»

Глава государства выделил и минусы от санкционного режима. По его словам, ситуация наносит ущерб экономическому пространству, в том числе европейскому.

«Плохо, что это перекашивает всё экономическое мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же — Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам», — сказал Путин.

В октябре 2019 года западные экономисты из Линнаньского университета и Кильского института опубликовали исследование, в котором приводились оценки от действующего между ЕС и США с одной стороны и Россией с другой санкционного режима. При этом стоит отметить, что со стороны Москвы действуют так называемые контрсанкции — власти неоднократно подчёркивали готовность их отменить в ответ на снятие санкций.

В исследовании говорится, что Россия потеряла $53 млрд, а западные страны — около $47 млрд. При этом для иностранных государств лишь 13% потерь связаны с контрсанкциями, остальные же названы так называемым «дружественным огнём» — ущерб от собственных действий.

Неэффективность европейских санкций признавали и в самом ЕС, в том числе на высшем уровне. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в середине февраля признал, что ограничения не привели к желаемому результату и вместе с тем дорого обошлись европейским странам.

«У нас множатся замороженные конфликты, недоверие, санкции, которые совершенно ничего в России не изменили. Я совсем не предлагаю из снять, я лишь констатирую… Наши санкции и контрсанкции обходятся нам, европейцам, очень дорого, чуть ли не дороже, чем русским», — сказал он.

Напомним, европейские санкции против РФ были введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине, а также воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Контрсакнции стали ответом Москвы на эти ограничения. С тех пор Евросоюз продлевал санкции, в ответ на что российская сторона продлевает действие ответных мер.