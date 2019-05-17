Заработала больше $100 млн: Сердитая кошка Grumpy Cat, ставшая мемом, умерла от инфекции мочевого пузыря

Известная на весь мир Grumpy Cat, что в переводе – "сердитая кошка", скончалась. Питомца, ставшего мемом, прославил ее неправильный прикус, из-за чего мордочка всегда была с угрюмым выражением. Что, в общем-то, в итоге пользователям и нравилось.

В мае 2013 года кошка получила премию Webby Award в номинации "Мем года". Настоящее ее имя – Соус Тардар – да, вот так, с ошибкой. Изначально владелица написала кличку так, но потом ее не стали менять. Как потом рассказывала хозяйка, поводом к "соусу" стали пятнышки на шерсти у ее любимицы. Потому кличка и прижилась.

За свою короткую жизнь, а всего Соус Тардар прожила семь лет, она не только стала знаменитой, но и снялась в рекламе: в марте 2013 года на YouTube появились 2 ролика с рекламой кошачьего корма Friskies, в которых в главной роли была Grumpy Cat. У нее были и более крупные роли - в 2014 году вышел фильм "Худшее Рождество Грампи Кэт", в котором девочка слышала комментарии кошки.

Про Тардар выпускали даже книги. В итоге, как сообщали СМИ, кошачья известность принесла ее хозяйке к концу 2014 года около 100 миллионов долларов. В январе прошлого года владелица также смогла получить 710 000 долларов компенсации от Grumpy Cat Grumppuccino за нарушение авторских прав.

Тардар не стало 14 мая, но известно об этом стало только сейчас, после того, как владелица официально подтвердила информацию, разместив ее в "Твиттере".

"Кроме того, что она была нашей малышкой и дорогим членом семьи, Грампи помогала миллионам людей по всему миру улыбаться", - сказала владелица.