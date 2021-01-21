Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

Зарабатывавший на "антиковидной" воде депутат "погорел" на высказывании против гомосексуалистов

21 января 2021, 15:05  •  118 • Политика
Литовский депутат Виктор Успасских, прославившийся на попытках заработать на "антиковидной" воде, исключен из Европейского парламента за высказывание против гомосексуалистов.
Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских не первый раз оказался в центре скандала. Буквально месяц назад он решил заработать на пандемии, начав продавать "антиковидную" воду. Парламентарий заявлял, что вода заряжена "энергетическим кодом" вируса и таким образом может уничтожить шесть разновидностей COVID.
Журналисты и коллеги Успасских разоблачили мужчину, выяснив, что он продаёт простую воду под видом "лекарства". Многие призывали политика сложить свои полномочия, однако партия "Обновить Европу", в которой был Успасских, не нашла в таком бизнесе ничего предосудительного. Но вот недавнее высказывание депутата в социальных сетях против гомосексуалистов оказалось неприемлемым, и его исключили.
Как заявил глава "Обновить Европу" Дачиан Чолош, в партии нет места гомофобии.
"Комментарии господина Успасских несовместимы с теми ценностями, которыми мы дорожим, и ставят его вне нашей семьи", - сказал Чолош при исключении литовского депутата.
Виктор Успасских в социальных сетях написал, что в Европе на сегодняшний день опасно быть представителем естественной ориентации. Он заявил, что "извращенцы" не виноваты, что имеют "какое-то такое влечение" или чувствуют себя женщиной в одежде мужчины. После он попытался принести извинения за свои слова, отметив, что они относились только к его политическим оппонентам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"
21 января 2021, 04:05
Что Трамп написал в записке для Байдена: "Джо, ты знаешь…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
14 января 2021, 16:15
Путин встревожен: Немцы нарушили "негласный запрет" по "Северному потоку - 2"
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.