Зарабатывавший на "антиковидной" воде депутат "погорел" на высказывании против гомосексуалистов

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских не первый раз оказался в центре скандала. Буквально месяц назад он решил заработать на пандемии, начав продавать "антиковидную" воду. Парламентарий заявлял, что вода заряжена "энергетическим кодом" вируса и таким образом может уничтожить шесть разновидностей COVID.

Журналисты и коллеги Успасских разоблачили мужчину, выяснив, что он продаёт простую воду под видом "лекарства". Многие призывали политика сложить свои полномочия, однако партия "Обновить Европу", в которой был Успасских, не нашла в таком бизнесе ничего предосудительного. Но вот недавнее высказывание депутата в социальных сетях против гомосексуалистов оказалось неприемлемым, и его исключили.

Как заявил глава "Обновить Европу" Дачиан Чолош, в партии нет места гомофобии.

"Комментарии господина Успасских несовместимы с теми ценностями, которыми мы дорожим, и ставят его вне нашей семьи", - сказал Чолош при исключении литовского депутата.

Виктор Успасских в социальных сетях написал, что в Европе на сегодняшний день опасно быть представителем естественной ориентации. Он заявил, что "извращенцы" не виноваты, что имеют "какое-то такое влечение" или чувствуют себя женщиной в одежде мужчины. После он попытался принести извинения за свои слова, отметив, что они относились только к его политическим оппонентам.