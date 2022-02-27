«Зарабатывание очков»: как Макрон выстраивает свою позицию вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит от ЕС финансовую помощь в размере €1,2 млрд и военную технику. Он также сообщил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, Путин дал французскому лидеру исчерпывающие разъяснения по ситуации вокруг Украины. Эксперты отмечают, что Макрон пытается заработать политические очки перед президентскими выборами во Франции, однако его двойственная позиция по Украине не способствует разрешению конфликта.

Украина получит дополнительную финансовую и военную помощь. Об этом в своём Twitter сообщил президент Эммануэль Макрон после экстренного саммита ЕС по Украине, который прошёл в Брюсселе.

«Мы как европейцы приняли решение об экономической помощи Украине на сумму €1,2 млрд. Это беспрецедентно. Мы продолжим предоставлять вооружение и поддерживать население в этом испытании», — написал президент Франции.

Макрон также сообщил об отправке французских военнослужащих в Восточную Европу и Прибалтику.

«Мы как европейцы решили пойти дальше в вопросе защиты наших сограждан. Усиливая наш контингент в Эстонии, ускоряя наше развёртывание в Румынии, мобилизуясь перед лицом дезинформации, мы будем неизменно рядом с нашими союзниками», — заявил французский лидер.

Накануне Макрон выступил с обращением к нации, посвящённым украинскому кризису, в котором заявил, что Париж применит в отношении Москвы санкции, направленные против военного, экономического и энергетического секторов.

В свою очередь, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил 25 февраля, что власти страны в ближайшее время примут решение заблокировать все счета россиян, оказавшихся под санкциями ЕС из-за ситуации на Украине.

Дипломатические разъезды

Вечером 24 февраля между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, о котором французского лидера попросил Владимир Зеленский.

По словам Макрона, разговор был «откровенен, прямолинеен и краток». Лидер Франции заявил, что, несмотря на введение санкций считает необходимым оставить возможность для переговоров с российским президентом.

РИА Новости

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«Я считаю своим долгом выступать с подобными инициативами по просьбе Украины... и даже в этом случае, когда мы осуждаем, применяем санкции и продолжаем действовать, оставить этот путь диалога открытым, чтобы, когда будут обеспечены условия, мы могли добиться прекращения боевых действий», — сказал Макрон.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля, комментируя разговор президентов РФ и Франции, отметили, что Владимир Путин дал Макрону «исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции». В Кремле добавили, что лидеры стран договорились о продолжении контактов.

Напомним, ранее по инициативе Эммануэля Макрона проводились телефонные переговоры и встречи как с Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Зеленским.

Встреча с президентом РФ в Москве состоялась 7 февраля. На пресс-конференции по итогам переговоров Макрон заявил, что поддерживает выработку «конкретных гарантий безопасности», о необходимости которых ранее заявляла Россия.

«Россия уже давно сформулировала определённые гарантии безопасности — ограничения по развёртыванию вооружённых сил, прозрачность активности обычных вооружённых сил в Европе, транспарентность по ПРО или системы после РСМД — по поводу ракет средней и меньшей дальности. Эти просьбы России как раз соответствуют просьбам, которые формулируют и европейские государства, страны Евросоюза», — сказал Макрон.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что обеспокоенность России ситуацией вокруг Украины продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью.

Он также обратил внимание на то, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, которые были согласованы для разрешения конфликта в Донбассе мирным путём.

«Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооружённым путём. После очередного провала возникли Минские соглашения, подкреплённые резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что нам думать по этому вопросу? Ведь дважды уже пытались. И кто гарантирует от третьей? Это всё вопросы, которые требуют своего кропотливого исследователя в нашем общем лице», — подчеркнул президент РФ.

После общения с Владимиром Путиным Макрон направился в Киев на встречу с Зеленским. Во время итоговой пресс-конференции после разговора с украинским лидером он отметил, что цель Парижа — достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. При этом Макрон заявил о приверженности соблюдению Минских соглашений как единственной основе для урегулирования кризиса.

Вернувшись на родину, Эммануэль Макрон заявил французским СМИ, что в результате поездки в Москву и переговоров с Владимиром Путиным он якобы достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине, подчеркнув, что тем самым Франция укрепила доверие к себе.

Новые обстоятельства

Однако, несмотря на дипломатические визиты Макрона и заверения о приверженности Минским соглашениям, ситуация в Донбассе продолжила ухудшаться.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию. Президент РФ добавил, что сложившиеся в сфере безопасности обстоятельства требуют от российской стороны решительных и незамедлительных действий.

По мнению экспертов, новые заявления Макрона о предоставлении Украине финансовой и военной помощи говорят о том, что Европа и НАТО отошли в сторону и теперь Киеву приходится самому разбираться с той ситуацией, которая сложилась по вине украинского руководства и при прямой поддержке западных партнёров Украины.

«Все высказывания по поводу предоставления траншей, займов и денег Украине показывают, что реально участвовать в сложившейся ситуации никто не хочет. Фактически ряд стран и лидеров, которые ранее высказывали заинтересованность в активном участии в качестве посредников, сейчас пытаются откупиться. Это сделали Литва, Польша, это делает Эммануэль Макрон, который понимает, что издержки в случае какого-то иного включения в ситуацию в плане активной военной помощи будут колоссальны», — подчеркнул в интервью RT политолог Александр Асафов.

Что же касается самого Макрона, то он использует ситуацию вокруг Украины, чтобы усилить свой вес на международной арене перед предстоящими президентскими выборами во Франции, считает эксперт.

«Макрону такие контакты, телефонные разговоры и встречи нужнее. У него скоро выборы, он должен себя показывать международно-значимым и серьёзным игроком. Пытается продемонстрировать, что он эффективный медиатор и так или иначе участвует в умиротворении сторон — это действительно зарабатывание очков перед выборами», — отметил Асафов.

AFP

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Напомним, что очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года и нынешний президент Эммануэль Макрон вновь выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что для французского лидера стала откровением реакция Кремля на двойственную позицию Европы по Украине и Минским соглашениям.

«Макрон удивлён тем, что Россия недовольна двойственной позицией, которую Запад занял в отношении Украины. С одной стороны, на Западе понимают, что это нацистское агрессивное государство, которое пытается втянуть Европу в вооружённый конфликт, глобальную войну. С другой — сам Запад накачивает Украину оружием. Поэтому двойственная позиция ЕС и, в частности, Макрона по поддержке Украины вызывает удивление и непонимание с российской стороны, потому что для нас чёрное — это чёрное, а белое — это белое. В Европе, видимо, это воспринимают как-то по-другому», — пояснил политолог.

При этом страны Запада сами способствовали нынешнему развитию ситуации, однако теперь не имеют реальных путей выхода из неё — не гарантировав исполнение Минских соглашений Киевом, «они обвиняют Россию в том, что сейчас она решает проблему Европы, на территории которой ведётся война», сказал Алексей Мухин.

«Но война началась не вчера, а восемь лет назад, когда начали убивать людей в Донбассе. Все эти восемь лет Европа палец о палец не ударила, чтобы прекратить убийство людей Киевом. И сейчас эту проблему решает за неё Россия, но, судя по всему, «спасибо» мы от них не услышим», — отметил политолог.

Напротив, Россия подвергается остракизму и против неё вводятся санкции, добавил Алексей Мухин.

«Господин Макрон одной рукой предлагает Украине военную технику и помощь, которая явно пойдёт на военные нужды, а другой рукой пытается заниматься миротворческой деятельностью. Ведь у него скоро выборы и ему необходимо утвердить себя в качестве глобального игрока — это его преимущество перед другими кандидатами, которые явно политики региональные. К сожалению, сейчас Макрон больше играет роль миротворца именно с этой целью, нежели на самом деле добивается медиации конфликта», — резюмировал эксперт.