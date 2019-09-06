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Зарабатывает очки перед украинской элитой? Адвокат оценила заявление Собчак о Крыме

06 сентября 2019, 07:54  •  134 • Политика
Телеведущая Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции "Новое время" попыталась дать "универсальный" ответ на вопрос "чей Крым". По ее словам, Россия "нарушила международные договоренности", но от понятия "отдайте Крым" надо уже отойти. "Зарабатывает очки перед украинской элитой или пытается нести миссию переговорщика", - оценила слова журналистки адвокат Мария Ярмуш.
По словам специалиста по гражданскому и международному, Россия, принимая Крым в состав федерации, международных норм права не нарушала, зато соблюла главный принцип – право народа Крыма на самоопределение. Касается это и вопроса о форме государственного существования республики в составе России, куда Крым "входил исконно".
Мария Ярмуш при этом отметил, что несмотря на то, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт давно, кое-кто продолжает попытки использовать эту тему в собственных целях.
"Кто-то зарабатывает очки на арене сотрудничества с украинской элитой. Кто-то пытается нести миссию переговорщика и с этой целью публично поддерживает официальную позицию киевских властей. Вместе с тем призывает Киев найти компромисс в спорном вопросе», — заявила адвокат.
При этом, отметила Мария Ярмуш, все таких высказывания о том, что "Крым украинский" – не более, чем откровенное лицемерие и политическая игра.
Напомним, в эфире украинской радиостанции Собчак отметила, что русские и украинцы - братские народы. Поэтому "то, что уже было наделано", непросто пережить - "постараться найти как-то позитивный выход" и уйти от понятия "отдайте Крым", размышляла Собчак.
"Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, - пояснила телеведущая, а в прошлом, к слову, и кандидат в президенты России. - Он (этот выход. - ред.) был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен".
Подобный ответ, вероятно, мог бы устроить часть украинской аудитории, но наверняка он не пришёлся по душе крымчанам, поскольку там свой выбор уже сделали в ходе легитимного референдума.

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