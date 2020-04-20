Запутать, но не обмануть: 6 правил детектива

6. С конца XIX и весь XX век детективная литература лидировала в мировых рейтингах, несмотря на то, что плохой написано больше, чем хорошей. Ошибки в основном одни. Об этом Честертон тоже предупреждал: детектив пишется ради момента прозрения. Самый неудачный – тот, который запутывает ради запутывания. И совсем плохо, если разгадка запутаннее загадки – появляются ненужные вопросы к автору: "Зачем было инспектору в зеленых очках карабкаться на дерево и следить за огородом докторши?"