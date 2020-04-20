Запутать, но не обмануть: 6 правил детектива

1. Слово "детектив" как литературная метка появилось гораздо позже. Редактор филадельфийской газеты и переменно-успешный писатель Эдгар По называл свои сочинения "логическими рассказами". Они создавались по "схеме".
2. В первом рассказе это выглядело так. Есть загадочное убийство. И есть сыщик-одиночка. Никто из полицейских не задается вопросом, как может пусть даже сильный человек затолкать труп в трубу дымохода? А гениальный сыщик дает в газету объявление о поимке сбежавшей обезьяны. За ней приходит хозяин – преступник вычислен: это бешеный орангутанг.
3. В паре следующих "логических рассказов" появляются варианты "схемы". Например: разгадка все время находится перед глазами, но ее никто не замечает. То же и с преступником: он может маячить без конца, не вызывая подозрений. Неизменным остается главное: присутствие сыщика-уникума.
4. Эдгар По назвал его Огюстом Дюпеном. Это эрудит с большим воображением, аналитическим дарованием и странными привычками. Самое важное: он – "кабинетный" сыщик. Ему достаточно хорошенько подумать, и преступление будет раскрыто, не сходя с места. Все эти черты стали классическими и не раз "списывались".
5. Лучшими последователями американца Эдгара По стали англичане. Один из них даже сочинил руководство "Как пишется детективный рассказ". Это был писатель Гилберт Честертон, создатель отца Брауна – уже не Огюста Дюпена, но еще и не Шерлока Холмса. Он наставлял литераторов так: важно скрыть тайну, но прежде – "иметь такую тайну, которая того стоит".
6. С конца XIX и весь XX век детективная литература лидировала в мировых рейтингах, несмотря на то, что плохой написано больше, чем хорошей. Ошибки в основном одни. Об этом Честертон тоже предупреждал: детектив пишется ради момента прозрения. Самый неудачный – тот, который запутывает ради запутывания. И совсем плохо, если разгадка запутаннее загадки – появляются ненужные вопросы к автору: "Зачем было инспектору в зеленых очках карабкаться на дерево и следить за огородом докторши?"
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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