Запутались в цифрах: Эксперт заподозрил США в занижении числа жертв в Сирии и Ираке

Американские военные занижают число жертв атак международной коалиции в Сирии и Ираке. Такое мнение РИА ФАН высказал доктор военных наук Анатолий Матвийчук.

Ранее руководство международной антитеррористической коалиции рассказало о том, что в ходе стартовавшей в 2014 году операции "Непоколебимая решимость" на Ближнем Востоке погибли 1313 человек. При этом еще месяц назад западные военные насчитали 1321 жертву.

В США утверждают, что они неправильно провели подсчеты. Однако Матвийчук не верит и этим данным.

Как отмечает эксперт, в ходе одной крупной операции Запада количество потерь могло с лихвой перекрыть озвученные выше цифры. Например, речь идет о слепых бомбардировках в районе города Ракка, от которого остались одни руины, или об операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Авиация почти без разбора утюжила все, что шевелилось, и вела беспорядочную стрельбу", - пояснил он.