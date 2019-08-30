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Запутались в цифрах: Эксперт заподозрил США в занижении числа жертв в Сирии и Ираке

30 августа 2019, 00:24  •  61 • Политика
Эксперт Анатолий Матвийчук заподозрил США, которые умудрились запутаться в цифрах, в занижении числа жертв в Сирии и Ираке.
Американские военные занижают число жертв атак международной коалиции в Сирии и Ираке. Такое мнение РИА ФАН высказал доктор военных наук Анатолий Матвийчук.
Ранее руководство международной антитеррористической коалиции рассказало о том, что в ходе стартовавшей в 2014 году операции "Непоколебимая решимость" на Ближнем Востоке погибли 1313 человек. При этом еще месяц назад западные военные насчитали 1321 жертву.
В США утверждают, что они неправильно провели подсчеты. Однако Матвийчук не верит и этим данным.
Как отмечает эксперт, в ходе одной крупной операции Запада количество потерь могло с лихвой перекрыть озвученные выше цифры. Например, речь идет о слепых бомбардировках в районе города Ракка, от которого остались одни руины, или об операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
"Авиация почти без разбора утюжила все, что шевелилось, и вела беспорядочную стрельбу", - пояснил он.

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