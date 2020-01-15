Запустят спустя четверть века: Россию и Китай наконец свяжет мост через Амур

Россия и Китай создали переправу через реку Амур, которая свяжет два государства. Планы появились ещё четверть века назад, но от них пришлось отказаться из-за недостатка денег, передаёт Telegram-канал "Южный Китай".

"Соглашение между правительствами РФ и КНР о международном автомобильном переходе Благовещенск - Хэйхэ было подписано четверть века назад - в июне 1995 года. Большие планы из-за отсутствия финансирования были приостановлены на этапе бурения изыскательских скважин", - написали в Telegram-канале.

Лишь через 20 лет - в 2015 году - к идее строительства вернулись. Владимир Путин возобновил переговоры во время визита в КНР. В результате появился концессионный договор. Мост строили по уникальной модели финансирования межгосударственного объекта - за счёт внебюджетных источников. Россия потратила на него 13,6 млрд рублей, а Китай - 5,2 млрд рублей. Для концессии создали совместную российско-китайскую компанию, которая взяла кредит в китайском банке.

Строительство уже окончено. Мост готовятся ввести в эксплуатацию. Его должны открыть весной 2020 года. Проезд по мосту сделают платным. Ожидается, что строительство окупится лишь через 16 лет.