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Запустят спустя четверть века: Россию и Китай наконец свяжет мост через Амур

15 января 2020, 06:09  •  79 • В мире
Россию и Китай наконец-то свяжет мост через реку Амур. Документы о создании автомобильного перехода подписали ещё четверть века назад, сообщает Telegram-канал "Южный Китай". Но из-за недостатка денег о планах забыли ещё на 20 лет. Переправа свяжет Благовещенск и Хэйхэ весной 2020 года. Строительство уже закончено.
Россия и Китай создали переправу через реку Амур, которая свяжет два государства. Планы появились ещё четверть века назад, но от них пришлось отказаться из-за недостатка денег, передаёт Telegram-канал "Южный Китай".
"Соглашение между правительствами РФ и КНР о международном автомобильном переходе Благовещенск - Хэйхэ было подписано четверть века назад - в июне 1995 года. Большие планы из-за отсутствия финансирования были приостановлены на этапе бурения изыскательских скважин", - написали в Telegram-канале.
Лишь через 20 лет - в 2015 году - к идее строительства вернулись. Владимир Путин возобновил переговоры во время визита в КНР. В результате появился концессионный договор. Мост строили по уникальной модели финансирования межгосударственного объекта - за счёт внебюджетных источников. Россия потратила на него 13,6 млрд рублей, а Китай - 5,2 млрд рублей. Для концессии создали совместную российско-китайскую компанию, которая взяла кредит в китайском банке.
Строительство уже окончено. Мост готовятся ввести в эксплуатацию. Его должны открыть весной 2020 года. Проезд по мосту сделают платным. Ожидается, что строительство окупится лишь через 16 лет.

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