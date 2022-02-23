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Запустят ли "СП-2"? Посол России рассчитывает на прагматизм ФРГ
23 февраля 2022, 18:00 • 165 • Политика
Посол России в Берлине Сергей Нечаев отреагировал на сообщение канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации "Северного потока - 2". Дипломат рассчитывает на прагматизм немцев.
Нечаев заметил, что с сожалением воспринял заявление ФРГ о приостановке сертификации "Северного потока - 2". Однако он надеется, что это временное решение, так как газопровод нужен для энергобезопасности Европы.
- сказал посол.
От запуска газопровода выигрывает население Германии и Европы. Нечаев также предположил, что решение ФРГ по поводу "СП-2" вызвано давлением со стороны США.
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