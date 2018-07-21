«Запуски БПЛА не прекращаются»: российские ПВО сбили беспилотник боевиков в районе авиабазы Хмеймим

Силы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим уничтожили беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории. Цель была ликвидирована на значительном расстоянии от базы. В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что интенсивность запусков беспилотников из подконтрольных радикалам районов провинции Латакия не снижается. Кроме того, в ЦПВС сообщили, что боевики в идлибской зоне деэскалации ведут обстрелы позиций правительственных сил и жилых кварталов населённых пунктов.

Силы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотник, который был запущен с подконтрольной боевикам территории. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майора Алексея Цыганкова, «не прекращаются» запуски БПЛА в направлении российской базы, расположенной на северо-западе арабской республики.

«В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории на севере провинции Латакия», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что беспилотник был уничтожен на значительном расстоянии от базы, не нанеся какого-либо ущерба и не повлияв на работу российского контингента.

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — рассказал Цыганков.

По сообщению местных СМИ, только в июле 2018 года силы ПВО отразили порядка десяти попыток нападения на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников.

На этом фоне в Минобороны сообщили, что, несмотря на проводимую работу по мирному урегулированию сирийского конфликта, незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации.

«Ежедневно подвергаются миномётным и артиллерийским обстрелам позиции правительственных сил и жилые кварталы населённых пунктов, расположенных вблизи линии разведения сторон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама», — сообщил Цыганков в ходе брифинга.

Только за минувшие сутки обстрелам подверглись населённые пункты Икко, Айн эль-Ашара и Шир эль-Сахаб в Латакии, а также квартал Маканис эд-Дувайри на северо-западе крупного города Алеппо.

«Несмотря на чрезвычайно тяжёлую ситуацию с обеспечением населения в идлибской зоне деэскалации продовольствием и медикаментами, лидеры незаконных вооружённых формирований отказались пропускать в удерживаемые ими районы гуманитарную помощь, как от российского Центра по примирению, так и от сирийских властей», — добавили в ЦПВС.

Добавим, что в пятницу, 20 июля, Алексей Цыганков в ходе брифинга рассказал о наблюдаемой в провинции Идлиб активизации деятельности незаконных вооружённых формирований.

«Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где наблюдается активизация незаконных вооружённых формирований, примкнувших к террористической группировке «Джабхат ан-Нусра**», — отметил глава ЦПВС.

По его словам, также зафиксированы попытки прорыва с применением террористов-смертников в северную часть провинции Хомс и нападения на позиции сирийской армии в провинции Латакия. Подчёркивалось, что с занимаемой боевиками территории совершаются запуски ударных беспилотников.

«Подразделения сирийских правительственных войск вынуждены принимать соответствующие меры воздействия с целью стабилизации обстановки в регионе», — заявил Цыганков.

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При этом в рамках операции в провинциях Дараа и Эль-Кунейтра продолжается организованный ЦПВС переговорный процесс со старейшинами населённых пунктов и лидерами незаконных вооружённых формирований в юго-западной зоне деэскалации.

«В результате переговоров за сутки сдано три танка, одна зенитная установка, четыре миномёта, одна гаубица, четыре крупнокалиберных пулемёта, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов», — сообщили в Минобороны.

Параллельно со сдачей вооружения идёт процесс эвакуации мирных жителей, которые покидают подконтрольные боевикам территории через гуманитарные коридоры. Нуждающимся оказывается первая медицинская помощь, а также предоставляется горячая пища и предметы первой необходимости.

Отметим, что на фоне постепенной нормализации обстановки в Сирии продолжается возвращение беженцев в арабскую республику. Так, за последние два месяца в страну вернулись 1207 человек, а с начала операции российских ВКС в сентябре 2015 года — почти 233 тыс. беженцев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.