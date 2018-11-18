Запуск «Северного потока - 2» приведет к войне между Россией и Украиной - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после запуска «Северного потока — 2» между Россией и Украиной может начаться война. По его словам, как только украинская газотранспортная система перестанет играть какую-либо роль, ничто не остановит Москву от нападения на Украину.

При этом польский премьер назвал Россию не иначе как «Ордой» и заявил, что в отличие от Германии в Восточной Европе никто не верит, что газопровод в обход Украины и Польши - это исключительно бизнес-проект. Также глава, к удивлению многих, процитировал слова Ленина о том, что жадные капиталисты продадут даже веревку, на которой их будут вешать.

«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Орды никто в это не верит», - цитирует PAP слова премьер-министра Польши.

Напомним, что проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку газопровода из России напрямую в Центральную Европу в обход стран-транзитеров - Украины и Польши. В этой связи оба государства потеряют значительную часть доходов от транзита российского газа, а потому постоянно выступают с протестами против российского проекта.