Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать

Запуск российского газопровода "Северный поток - 2" неизбежен, так как рано или поздно Россия завершит его строительство. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.

Он отмечает, что Россия заранее была готова к различным попыткам Запада помешать строительству газопровода. Москва разработала альтернативный план реализации проекта, ещё когда разговоры о введении санкций против "Северного потока - 2" только начались. В частности, речь идёт об использовании корабля-трубоукладчика "Академик Черский", который ещё в феврале вышел из порта Находка.

Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал, - заявил Кубяк.

После этого, по словам эксперта, никакие ограничительные меры со стороны США уже не смогут помешать реализации российского газового проекта.