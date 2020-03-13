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Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать

13 марта 2020, 00:35  •  16 • Политика
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока - 2". По его словам, Россия была заранее готова к санкциям США и может сама завершить строительство газопровода. После этого уже ничто не сможет помешать реализации проекта, добавляет эксперт.
Запуск российского газопровода "Северный поток - 2" неизбежен, так как рано или поздно Россия завершит его строительство. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.
Он отмечает, что Россия заранее была готова к различным попыткам Запада помешать строительству газопровода. Москва разработала альтернативный план реализации проекта, ещё когда разговоры о введении санкций против "Северного потока - 2" только начались. В частности, речь идёт об использовании корабля-трубоукладчика "Академик Черский", который ещё в феврале вышел из порта Находка.
Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал, - заявил Кубяк.
После этого, по словам эксперта, никакие ограничительные меры со стороны США уже не смогут помешать реализации российского газового проекта.

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