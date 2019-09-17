Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пушков ответил на условия Зеленского по выборам в Донбассе
Сто дней правительства Майи Санду
Генконсульство саудитов продало здание, где убили Хашкаджи, и переедет в новое
С заботой о народе? Каким пенсионным продуктом "накормит" Минфин Росси...
Главная / В России

«Запуск планируется в январе 2021 года»: Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений

17 сентября 2019, 19:54  •  66 • В России
В январе 2021 года должны вступить в силу поправки в законодательство, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счёт личных взносов. Соответствующее уведомление Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По данным ведомства, нововведения обусловлены низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода. В Госдуме отметили, что инициатива министерства своевременна и полезна, однако людям необходимо продемонстрировать эффективность системы.
 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
 

Запуск новой системы накопительных пенсий, при которой граждане за счёт личного дохода смогут финансировать будущие пенсионные выплаты, должен произойти в январе 2021 года. Об этом говорится в подготовленном Министерством финансов законопроекте, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам текст проекта закона пока не опубликован, в настоящее время инициатива находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 30 сентября. До этого срока граждане могут оставить своё мнение и сделать предложения, направленные на улучшение представленной Минфином системы.

Цель инициативы заключается в предоставлении россиянам «возможности формирования за счёт личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».

Как отметили в ведомстве, такая необходимость возникла в связи с низким уровнем личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода.

В начале сентября Министерство финансов РФ направило в Минтруд законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП), в котором предлагается новая схема формирования добровольных пенсионных накоплений. Она должна будет заменить концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разрабатывавшуюся с 2016 года Минфином и Центробанком России.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, нововведение позволит решить вопрос с так называемыми молчунами, использующими частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для формирования накопительной части своей пенсии. В свою очередь, глава министерства Антон Силуанов подчеркнул, что участие в ГПП будет носить исключительно добровольный характер, при этом предусмотрены стимулы как для работников, так и для предприятий.

«Поэтому создаётся гарантированный продукт, интересный с точки зрения вычетов, позволяющий увеличить свои пенсионные накопления помимо той государственной пенсии, которую человек будет получать», — добавил Силуанов.

Добавим, что проект, представленный Министерством финансов, поддержали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов и министр экономического развития Максим Орешкин.

«Нужно дождаться всех составляющих, но уже понятно, что за этим будущее»

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, общемировая практика показывает, что при личных отчислениях пенсии людей становятся выше обычного. Было бы неплохо, если бы подобная система появилась в России, добавил он.

«Если Минфин предложит понятный продукт и систему, пояснит, что пенсия будет в разы выше, люди на это пойдут. Сейчас есть практика вложения в недвижимость и получения так называемой второй пенсии со сдачи квартиры. С новым продуктом так делать не придётся. Ведь не у всех есть возможность приобрести недвижимость. Но теперь будет такой финансовый банковский продукт, когда можно будет вкладывать деньги — и они будут работать. Тем не менее сначала люди должны в это поверить. Нужно дождаться всех составляющих, но уже понятно, что за этим будущее. Человек должен иметь право копить себе на дополнительную пенсию», — сказал парламентарий в беседе с RT.

  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников, инициатива Минфина была ожидаемым шагом и пришла на смену модели индивидуального пенсионного капитала, в которой предполагалась «автоподписка», то есть граждане по умолчанию подключались бы к ней.

«По сути это восстановление накопительной пенсионной системы, которая находится сейчас в замороженном состоянии. По большому счёту эту инициативу можно только приветствовать, потому что тут достигаются два важных эффекта. Во-первых, это более уверенное обеспечение людей в старости», — заметил собеседник RT.

Во-вторых, как пояснил Масленников, деньги, которые поступят в рамках новой накопительной инициативы, будут иметь для государственной экономики вид длинного инвестиционного ресурса.

«Другое дело, что пока возникает масса вопросов, как она заработает. Потому что на сегодняшний день в добровольной пенсионной системе находятся 6,2 млн человек, которые вложили в неё примерно 1,2 трлн рублей. Это немало, но не тот расчётный эффект, на который можно было бы уповать», — отметил Масленников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 19:54
«Думала, что вируса нет»: суд вернул изъятого органами опеки ребёнка семье ВИЧ-положительной петербурженки
16 сентября 2019, 19:39
В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к громким терактам
16 сентября 2019, 19:39
По примеру Якутии: Греки предложили присвоить Крыму двойное название
17 сентября 2019, 18:24
Россия и Китай дотянутся до Луны вместе
17 сентября 2019, 18:24
Хроника «смутного времени» Незалежной
16 сентября 2019, 19:39
"Делает заявления, которым не суждено сбыться": В Крыму ответили на слова Зеленского о возврате полуострова
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процит...
17 сентября 2019, 00:39
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с пар...
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
17 сентября 2019, 00:39
"Упрямство Турции теперь понятно": Соловьев напомнил о C-400 после фиаско а...
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, почему Шумахер вышел из комы через 6 лет
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
15 сентября 2019, 09:24
«Выполнили свой долг»: как была отбита террористическая атака на Дагестан в 1999 году
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
12 сентября 2019, 03:39
Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.