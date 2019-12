Запуск баллистической ракеты меньшей дальности в США: по горячим следам

Пуск с Ванденберга

The Department of Defense conducted a flight test of a conventionally-configured ground-launched ballistic missile at approximately 8:30am. Pacific Time, today, Dec. 12, 2019, from Vandenberg Air Force Base, CA. We are currently evaluating the results of the test.



















Фотокадры старта 12 декабря

Разочарование от зрелища

Как видите, даже маневрирующий боевой блок обещают (они его называют глайдером, но в данном случае это не он, не планирующий крылатый блок по типу "Авангарда", а, так сказать, низшая лига)

Две основные версии

Один из вариантов ступени "Орион" из каталога "Нортроп-Грумман"

Castor 4B в каталоге "Нортроп-Грумман"



[center]Эта же ступень в виде одного из имитаторов ракеты средней дальности в начале 2000-х. Не правда ли, одно лицо с тем, что взлетело сейчас?

MRT-1 с той же ступенью. Найдите 10 различий с "новым" демонстратором

Демонстратор не технологий, но политических усилий

Поиски скрытых смыслов в пустой коробке

12 декабря в 8:30 по тихоокеанскому времени (времени Западного побережья континентальной части США) с авиабазы Ванденберг в Калифорнии был произведен запуск баллистической ракеты, на дальность, ранее запрещавшуюся Договором РСМД. Что же такое запустили и насколько это серьезно? Давайте попробуем разобраться.Началось, как всегда, с NOTAM, то есть предупреждения для авиации и судов о наличии опасной запретной зоны. Его выложили как раз на эти дни, и зона, им огораживаемая, сразу натолкнула на мысль о пуске ракеты меньшей (не средней) дальности — границы зоны по максимуму чуть превышали 1000 км в длину, то есть пуск предполагался на дальность до 1000 км плюс небольшой запас. Затем последовали неофициальные, а потом и официальные сообщения о запуске. Вот, например, такое:Почти сразу появились фото пуска, а затем и видео.По кадрам сразу стало ясно, что кто-то кого-то пытается обдурить, но непонятно, кто именно и кого именно. То ли г-н Трамп вместе с промышленностью и военными пытается обдурить американское население, то ли промышленность и военные — Трампа. Мы уже видели одно "великое испытание" морской КР "Томагавк" с поставленной на автоприцеп и кое-как на нем закрепленной ячейки вертикальной пусковой установки морского базирования Мк41. Когда промышленность США, вопреки заявлениям наших военных и дипломатов, оказалась неготовой к выходу из ДРСМД и ради демонстрации хоть какого-то результата запустила морскую КР на скорую руку, недолго размышляя над пусковой установкой. В свое время этот шаг предсказывался, но предполагалось, что американцы все же какое-то подобие наземной пусковой установки соорудить перед первой публичной демонстрацией постараются. А тут даже не пытались думать на эту тему. Как говорится в кругах отечественного шоу-бизнеса, "пипл схавает". Ну и здесь, очевидно, тоже так решили.С БРСД или БРМД предполагалось, что ничего похожего на реальное изделие, такое, как "Томагавк", у американцев нет. Хотя различных презентаций и картинок, а также макетов будущих ракет уже успели наклепать немало, хотя тоже не всегда явно задумывались над технической реализуемостью и соответствием реальности всего этого презентационного материала. И обещаний успели раздать немало, хотя сроки по ним уже начали сдвигаться по шкале времени. Были предположения, что в качестве БРМД или БРСД попробуют "продать" населению запущенную по баллистической траектории противоракету SM-3 Block 1B или 2А или противоракету системы THAAD. Да, у этих ракет была бы копеечная боевая нагрузка, понятно, что ни о каком ядерном применении не может быть речи (и потому, что зарядов нет под такие системы вообще, и по техническим, конструкционным причинам), но у них хотя бы ПУ имеются, хотя, конечно, в случае с SM-3 все опять свелось бы к взгроможденному на трейлер модулю от Мк41. Но все оказалось еще хуже. Пуск ракеты со стартового стола, ни пусковой, ни транспортно-пускового контейнера, как говорится, "старая школа" 50-60-х годов, деды запускали и нам (точнее, американцам) велели. Что это такое и из чего это склеили на скорую руку, из каких шишек и желудей?Кстати, по поводу дальности этого плода деятельности кружка юных техников вопрос пока не проясняют, пуск просто объявлен успешным и на дальность более 500 км. А куда долетела, попала ли хотя бы в установленную для нее зону и так далее, не сообщают. Ясно, что запуск состоялся на дальность, позволяющую классифицировать его как запуск БРМД, но не БРСД, хотя инсайдеры обещали пуски ракеты на дальность до 2000 км, и в ноябре, а вышло в декабре и на "от 500 до 1000".Наиболее близкими к реальности путем изучения изображений ракет и поиска по возможным вариантам следует признать две версии. Первая — это создано на базе ступени Orion 50S XLG, используемой в качестве первой в ракете космического назначения (РКН) Taurus в одном из вариантов (Taurus Lite), либо Orion 50S XLT, первой ступени от Taurus XL, или же Orion 50ST от Minotaur-C (которым стал Taurus после переделки и ребрендинга после череды аварий). Все они примерно одного размера — длина 8,5-9,4 м, диаметр 1,3 м (те самые 50 дюймов, которые присутствуют в индексе), масса от 13,4 до 16,2 т, что, конечно, для ракеты с дальностью до 1000 км очень слабый показатель. Создано это компанией Orbital Systems в начале 2000-х, конкретно твердотопливные двигатели (РДТТ) — от Alliant Systems. Сейчас это все — Northrop-Grumman, который и получил контракт на создание "демонстратора технологий". Он же, кстати, "в честной конкурентной борьбе", когда Lokheed-Martin просто отшили от тендера, а Boeing вынудили уйти, будет разрабатывать и новую легкую МБР GBSD для ВВС США. Вот что значит свои люди в Пентагоне! С такими и "невидимая рука рынка" куда лучше все разруливает по своим местам.Второй вариан. Эту поделку на ракетную тему сделали с использованием ступени Castor-4B. Разработана она Thiokol — ныне это все тот же Northrop-Grumman. Семейство ступеней Castor создано еще в конце 50-х годов на базе твердотопливной тактической неуправляемой ракеты MGM-29 Sergeant, потом семейство разрослось, появилось 8 модификаций разной длины, массы, размера и типа топлива, и масса подмодификаций. "Касторы" использовались в большом количестве американских РКН (Thor-Agena, семейство Delta и вышеупомянутые Taurus XL, и много других), в ракетах-мишенях и много где еще. Конкретно этот вариант, 4В, использовался в семействах Delta, Atlas и Athena (был такой неудачный проект у "Локхида", который долго мучили, но закрыли 2 года назад) и европейском проекте Maxus. Длиной он 9 м, а диаметром 1,02 м, массой 11,5 т (уже получше, чем в первом варианте). А еще Castor 4В используется в проекте ракеты-мишени MRT-1 (Medium Range Target — мишень средней дальности), которую с 2005 г. использовали США в своих противоракетных экзерсисах. Эту самую MRT-1 им вместе с другими припоминал наш МИД как одно из нарушений ДРСМД. Правда, дальность там совсем не средняя, а меньшая — до 1000 км, с массой имитатора ГЧ до 500 кг (в максимальном случае, то есть при меньшей дальности). Так что как мишень, не будучи БРСД, она вполне по силам даже очень старым версиям отечественных ЗРС, таким, как С-300В, без модернизации. Конечно, наш МИД припоминал эти ракеты-мишени американцам не потому, что в МО РФ реально опасались, что из всех этих мишеней наделают боевых ракет. У нас прекрасно понимают разницу между имитатором и боевой системой. Но в итоге получилось, что МИД "тыкал американцев палочкой" за эту MRT-1 не совсем зря.Сделать из этой MRT-1 боевую ракету не проще, чем на базе трактора ДТ-75 построить основной танк, несмотря на то, что и гусеницы имеются, и двигатель тоже есть. Это не прототип боевой ракеты. Это даже не демонстратор технологии, на основе которой можно создать боевую БРСД и даже БРМД. К тому же на базе Castor 4B делать новую ракету бессмысленно не только по причине явной устарелости, но и того, что двигатель этот, как сообщают, уже не выпускается. У этого изделия технологический уровень начала 60-х годов и запихивать его в ТПК и создавать под нее подвижную ПУ бессмысленно. Даже КНДР и Иран делают ракеты такой дальности на куда более приличном технологическом уровне.В США, разумеется, это понимают, и пуск явно был сделан с той же целью, что и раньше пуск "Томагавка" — политикам было нужно продемонстрировать, что они реально что-то делают. А раз ничего еще нет, кроме макетов и презентаций, то пришлось откапывать одну из ракет-мишеней и изображать пуск "БРСД", причем не на среднюю дальность. То есть это не демонстратор технологий, а "демонстратор политических усилий". Можно еще "демонстратором бурной деятельности" назвать — тоже подойдет. Заодно и промышленность отчиталась перед президентом и Конгрессом за денежки, которые на это наверняка выделялись. А министр обороны М. Эспер тоже похвастался тем, к чему мало причастен ввиду недолгого пребывания на посту.Любопытно наблюдать было за реакцией американских аналитиков в области стратегической стабильности. Разница между обещаниями новых БРСД и БРМД и тем, что полетело, была еще более шокирующей, чем в недавнем пуске "Томагавка" — там хоть реальная боевая неядерная КР летала, ну, вопрос с пусковой решили по принципу героя известного мультфильма, то есть "и так сойдет". Поэтому, через некоторое время разобравшись, что и на базе чего примерно сделано то, что полетело, люди начали водить пальцами по стене и потолку в поисках глубинных смыслов, отличных от "нате вам на блюде, только отвалите и не мешайте". Например, кто-то увидел в мутных кадрах в головной части ракеты "маневрирующий боевой блок", а кто-то даже "гиперзвуковой глайдер" (планирующий крылатый блок, ПКБ), который при такой скорости полета носителя и вовсе практически невозможен (если он сам себя разгонять не будет с помощью солидной ступени). Людям тяжело было осознавать, что им правительство и корпорация вешают лапшу на уши. Все проще, и не надо насиловать пиксели, пытаясь что-то там разглядеть, — это просто запуск ракеты-мишени, так сказать, после ребрендинга. Реальные ракеты американцы только начинают разрабатывать, и получится ли, и что именно и когда, время покажет. Ясно только одно: они будут неядерными (по крайней мере, в будущем десятилетии), и технологических чудес ждать пока тоже не стоит.Спасибо американцам за нынешнюю демонстрацию можно сказать еще за то, что мы сможем скоро увидеть пуски тех изделий, официальную демонстрацию которых руководство России придерживало. Это будет куда интереснее, чем то, что мы увидели.