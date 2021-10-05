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Запуск "Циркона" вразумил: британцы захотели помириться с Россией

05 октября 2021, 12:20  •  162 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Простые иностранцы не горят желанием воевать с нашей страной
Недавно Минобороны РФ отчиталось об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Российское орудие продемонстрировало свою мощь и возможность бомбить врагов прямо с подлодок даже из морских глубин. Такая демонстрация силы не на шутку перепугала британских интернет-пользователей. Они благоразумно отметили, что с нашей страной шутки плохи.
Известное англоязычное издание Daily Mail опубликовало статью о достижениях нашей армии. Авторы материала особо отметили: глава России Владимир Путин подчеркнул, что в мире пока нет аналогов этой ракеты. Жители Туманного Альбиона прониклись предостережением российского главнокомандующего.
Интернет-пользователи отмечают, что появление "Циркона" может существенно повысить уровень боевой готовности нашей армии. В таком случае развязывать войну с российским государством – себе дороже.
"Почему бы не пойти на дешевый вариант и не искать мира с Россией. Просто прекратите эту чушь – Россия, Россия, Россия", – размышляет один из читателей издания.
Некоторые благоразумно отметили, что вашингтонской администрации следует бояться Пекина. Считать Москву врагом – нецелесообразно. Другие также указали, что судя по всему, Соединенные Штаты теряют свои позиции, раз Россия их обгоняет.
Напомним, во время военных учений мощная российская ракета была запущена с борта подводной лодки. "Циркон" успешно преодолел весьма внушительное расстояние и благополучно разбил условный вражеский объект, расположенный в Баренцевом море.

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