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Запуск "Северного потока-2" лишит Украину гарантий безопасности – Витренко

01 ноября 2021, 15:55  •  83 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Запретив эксплуатацию российского газопровода, ЕС докажет свою заботу о Незалежной
Поддерживая "Северный поток-2", Европа делает Украину уязвимой. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его мнению, у Германии свой "корыстный интерес", поэтому она не признает строительство газопровода из России ошибкой. Но другие страны ЕС, которые являются союзниками Киева и поддерживают его прозападный курс, должны проявить понимание.
По словам главы "Нафтогаза", Москва уже доказала свое отношение к газу как к оружию: чего стоит только давление на Кишинев в ходе переговоров о поставках газа в Молдавию. В случае с Украиной все будет еще хуже: как только заработает "Северный поток-2", РФ остановит транзит через Незалежную. А не будет необходимости использовать украинскую трубу для исполнения обязательств перед европейцами, не останется и сдерживающих факторов для вторжения российской армии на территорию Украины.  
"Без физического транзита через Украину вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями увеличится", 
– высказался Витренко в интервью Financial Times.
Ранее в Москве заявляли, что контракт о транспортировке российского газа через Украину может быть продлен после 2024 г., если Киев сделает коммерчески выгодное предложение.
В настоящее время газопровод "Северный поток-2" готов к эксплуатации, одна его ветка уже наполнена газом. Слово за регуляторами в ЕС, причем в Германии уже высказались в пользу "СП-2", что заметно огорчило Киев. Впрочем, чуть ли не предательством сочли на Украине и согласие Молдавии подписать новый пятилетний контракт с "Газпромом", хотя Кишинев таким образом смог избежать энергетического кризиса.

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