«Запугивание мнимым вмешательством»: США представили «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля»

Американские власти представили «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля», в рамках которой Вашингтон намерен повышать «экономическую и демократическую устойчивость» стран-партнёров. Программа правительственного Агентства по международному развитию (USAID) предполагает «помощь» в снижении энергетической и экономической «уязвимости» ряда государств, а также «работу» с их выборами и СМИ. В частности, речь идёт об усилении интеграции рынков целевых стран с западными экономиками и их уводе из орбиты влияния России. По мнению экспертов, подобная деятельность — часть борьбы американского политического истеблишмента с Москвой. Причём речь идёт не только о политическом противостоянии, но и об использовании различных методов недобросовестной экономической конкуренции, считают аналитики.

USAID представило «Концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI), тезисы которой были опубликованы на сайте ведомства. В рамках этой программы предполагается создать «экономическую и демократическую устойчивость» в целевых странах и вести деятельность по «нивелированию попыток Кремля подорвать ряд ключевых институтов».

«Соединённые Штаты уже долгое время придерживаются мнения, что сильная, процветающая и свободная Европа имеет исключительно важное значение для американских стратегических интересов. Правительство России и его прокси стремятся ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнёров. Они используют субверсивную деятельность, чтобы уменьшить доверие к приверженности США Европе, подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты и правительства», — говорится в документе.

Отмечается, что программа CMKI запущена в соответствии со Стратегией национальной безопасности США и миссией USAID, которая заключается в «оказании помощи властям, гражданскому обществу и частному сектору в странах-партнёрах на пути к их самодостаточности». Для обозначенного повышения «устойчивости» целевых государств предлагается работать по ряду направлений: противодействовать «усилиям по подрыву демократических институтов», бороться с «манипулированием информацией», а также снижать энергетическую и экономическую «уязвимость» стран.

В части, касающейся укрепления демократических институтов, USAID планирует оказывать помощь в укреплении гражданского общества и проведении «заслуживающих доверия» выборов. В частности, речь идёт о создании инструментов для «реформаторски настроенных лидеров и гражданского общества для борьбы с коррумпированной правительственной деятельностью, которую агенты Кремля зачастую избирательно используют в стратегических интересах Москвы».

USAID также намерено спонсировать местные средства массовой информации и продвигать программы медиаграмотности, которые «помогут гражданам распознать дезинформационные усилия Кремля».

«Для снижения зависимости Европы и Евразии от России помощь USAID будет включать работу с отдельными государствами по созданию эффективной, способствующей росту нормативно-правовой базы и содействие им в присоединении к хорошо функционирующим местным и региональным энергетическим рынкам. В рамках этих усилий агентство готово поддерживать эффективные и независимые регулирующие органы и укреплять кибербезопасность региональных энергетических предприятий», — отмечается в документе.

Кроме того, планируется оказывать европейским и евразийским партнёрам «помощь» по усилению интеграции с западными экономиками, открывать новые рынки для американского бизнеса.

Стоит отметить, что в качестве примеров к четырём пунктам «Концепции по противодействию пагубному влиянию Кремля» приводится деятельность USAID на Украине и в Молдавии, а также в балканских странах. В частности, рассказывается об инвестициях «в поддержку свободных и честных выборов», о создании медиаструктур, об изменении внешнеторгового баланса этих стран в пользу экспорта в Европу, а не в Россию.

«На Украине USAID финансирует действия оператора системы электропередачи («Укрэнерго». — RT) по переходу энергосистем от синхронного соединения с Россией к новому соединению с Центральной Европой», — говорится в проекте. Также упоминаются усилия агентства по диверсификации поставок газа в Европе и Евразии.

По словам главы бюро USAID по делам Европы и Евразии Брока Бирмана, новая система противодействия влиянию Кремля «может стать источником вдохновения для миллионов россиян, которые жаждали свободы, лежащей в основе человеческого достоинства».

Reuters

© Muhammad Hamed

Альманах претензий к России

Комментируя представленный документ, в российском МИД констатировали, что само название этой программы демонстрирует: USAID не нацелено на создание атмосферы сотрудничества на мировой арене, а является «инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки».

«Термином «противодействие» неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах», — подчеркнули в МИД.

«За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчётливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там выразили разочарование тем, что такая программа правительственного агентства резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов России и США на саммите G20.

«Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их ещё больше», — заявили в МИД, вновь подтвердив готовность Москвы к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT отметил, что Вашингтон предпринимает подобные действия в попытке сохранить глобальное доминирование. При этом американские власти игнорируют тот факт, что мир объективно меняется и больше не хочет быть однополярным.

«Мы, в отличие от США, никогда не навязывали свою волю, не диктовали, каким образом малым странам выстраивать свою внутреннюю политику, а, наоборот, всегда протягивали руку помощи и выстраивали отношения на взаимовыгодной основе. Поэтому многие страны Европы разворачиваются в сторону России и начинают следовать нашей внешнеполитической повестке дня», — полагает парламентарий.

«Конечно, это вызывает недовольство в США, поскольку они теряют контроль, теряют свои доминирующие позиции во многих странах и будут этому противодействовать», — добавил Морозов.

По его словам, в рамках подобной деятельности Вашингтон активно использует демагогию и выдвигает подобные безосновательные и бездоказательные тезисы о якобы существующей «российской угрозе».

В свою очередь, политолог Александр Асафов констатировал, что опубликованный документ вполне укладывается в логику борьбы американского политического истеблишмента с Россией.

«В нём сведены все претензии абсурдного и манипуляционного характера, которые так или иначе предъявляются к России. Очевидно, что эта концепция — один из документов, объясняющих необходимость увеличения финансирования различных организаций, учреждений, людей для борьбы с Россией и выполнения задач США», — отметил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что речь не только о политическом противостоянии, но и об обеспечении подобными методами недобросовестной экономической конкуренции, и это прямо следует из текста CMKI.

«Если объективно разбирать эту ситуацию, то все меры, о которых говорится в докладе, являются вмешательством в суверенные дела стран... Соединённые Штаты демонстрируют, что именно они собираются определять характер власти, назначать руководителей в разных странах», — добавил Асафов.