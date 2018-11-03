«Запугивание избирателя»: почему в США заговорили об угрозе коммунизма и «российского влияния» в Латинской Америке

Президент РФ Владимир Путин и кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес выступили против «силового давления», односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил об ужесточении давления на Кубу, Никарагуа и Венесуэлу и введении ограничительных мер против этих стран. Представитель администрации Трампа обвинил Россию в том, что, проявляя активность в Латинской Америке, она «ловит рыбу в мутной воде», и назвал режимы Гаваны, Манагуа и Каракаса «отвратительным рассадником коммунизма». По словам экспертов, подобное усиление антикоммунистической риторики и обвинения в адрес Москвы вызваны как особенностями современной политики Вашингтона в регионе, так и обстановкой внутри Соединённых Штатов.

Второго ноября в Москве пошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Стороны обсудили сотрудничество России и Кубы в экономической области, участие России в модернизации транспортной инфраструктуры страны, борьбу с терроризмом, в том числе в киберпространстве, а также открытие на Кубе наземной станции ГЛОНАСС. По словам вице-премьера правительства России Юрия Борисова, вопросы перевооружения кубинской армии и выдачи кредита на эти цели будут обсуждаться в ходе предстоящего визита министра обороны Серея Шойгу на Кубу.

По итогам встречи лидеры двух стран провели пресс-конференцию.

«Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин с председателем Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Reuters

© Maxim Shemetov

Санкционный удар

Днём ранее советник президента США Джон Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «тройкой тираний» и объявил о введении санкций против этих стран. Своё заявление Болтон сделал, выступая 1 ноября в Майами. По его словам, все три страны в скором времени ощутят на себе «жёсткий санкционный режим». Главная причина, по словам Болтона, — нарушение прав человека.

«Тройка тираний, этот треугольник террора — Гавана, Каракас, Манагуа — причина чудовищных человеческих страданий, фактор колоссальной нестабильности в регионе. Здесь возник отвратительный рассадник коммунизма в Западном полушарии», — заявил Болтон.

Соединённые Штаты уже ввели санкции на торговлю золотом с Венесуэлой. Также, по словам советника Трампа, в ближайшее время администрация подготовит новый санкционный список из 25 компаний, связанных с армией и секретными службами Кубы. Кроме того, Болтон в тот же день в интервью изданию Miami Herald заявил, что США накажет ответственных за «звуковые атаки» против американских дипломатов на Кубе.

Помимо этого, по словам Болтона, администрация Трампа «серьёзно рассматривает» возможность разрешить кубинским эмигрантам в США подавать иски в американские суды на Кубу и действующие там иностранные компании, требуя реституции национализированного имущества. Такая возможность предусмотрена актом Хэлмса — Бёртона 1996 года, однако с тех пор каждые шесть месяцев президент США вводит отсрочку на вступление этого закона в силу. Предположительно, Соединённые Штаты опасаются, что иски могут привести к ухудшению отношений Вашингтона с союзниками, которые инвестируют в Кубу.

О мерах против Никарагуа Болтон не стал распространяться, но заявил, что они будут обнародованы в ближайшем будущем.

Отдельно Джон Болтон остановился на роли России. В интервью Miami Herald он обвинил нашу страну в том, что она «ловит рыбу в мутной воде», пользуясь слабостью позиции США в регионе.

«К счастью, когда в следующий раз президент (Дональд Трамп. — RT) увидится с Путиным, он передаст ему, что такое вмешательство в наше полушарие мы не приветствуем», — подчеркнул советник президента США.

Джон Болтон в Майами

Twitter

© @AmbJohnBolton

Как отметили в беседе с RT эксперты, заявления американского чиновника о «нашем полушарии» напоминают времена «доктрины Монро» XIX века, когда Вашингтон объявил территории Северной и Южной Америки своей исключительной зоной ответственности.

«Для США очень важно выбить из региона Россию, Китай, страны ЕС, — заявил в интервью RT руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. — США пытаются сделать Латинскую Америку задворками своей экономики».

По словам эксперта, протекционистская политика Трампа предполагает, с одной стороны, максимальную защиту своего внутреннего рынка, а с другой — «политический взлом» экономик соседей, открытие их для своих капиталов и товаров и превращение латиноамериканских стран в зависимые территории, откуда Соединённые Штаты будут черпать ресурсы.

«Американцы очень не хотят, чтобы мы вернули свои позиции на Кубе, хотя они пока достаточно скромные», — отметил в интервью RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Возрождение антикоммунизма

В своих заявлениях по поводу политики США в Латинской Америке Джон Болтон особо коснулся социалистического характера политических режимов Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

«Именно следование курсу социалистической политики привело к тому, что народы Кубы, Венесуэлы и Никарагуа страдают от нищеты», — подчеркнул Болтон.

Критикуя политику администрации президента Барака Обамы в отношении Кубы, Болтон вспомнил, как в марте 2016 года тот сфотографировался на фоне мурала Эрнесто Че Гевары.

«Представители нынешнего руководства США никогда не станут фотографироваться на фоне портрета Че Гевары на стене кубинского министерства, которое руководит Национально-революционной полицией, — подчеркнул Болтон. — Нас интересуют не селфи, а санкции».

Эксперты отмечают, что заявления Болтона лежат в русле уже наметившейся ранее идеологизации американской политики в Латинской Америке в правом, крайне антикоммунистическом ключе.

Так, в принятой в декабре 2017 года новой Стратегии национальной безопасности США правящие режимы Кубы и Венесуэлы были охарактеризованы как «анахроничные левые авторитарные модели». Документ обвинял Россию в «продолжении своей провалившейся политики холодной войны», также было отмечено влияние Москвы и Пекина на Гавану.

Президент США Барак Обама во время визита на Кубу 21 марта 2016 года

AFP

По словам Калашникова, риторика Болтона связана скорее с той идеологией, которой он придерживается, чем с реальной обстановкой внутри критикуемых стран. По мнению эксперта, в Западном полушарии лишь Куба может считаться действительно социалистическим государством.

«Болтон занимает консервативную позицию, не приемлющую иные политические системы, нежели та, которая существует в Соединённых Штатах», — отметил Калашников.

Кроме того, по словам эксперта, антисоциалистическая риторика привычна для старших поколений американцев и может быть ими хорошо воспринята.

«Американского избирателя достаточно легко запугать угрозой социализма, который якобы наступает на США со всех сторон», — считает учёный.

Правая волна

В противовес «тройке тираний» США, по словам Джона Болтона, будут укреплять сотрудничество с Мексикой, Бразилией, Аргентиной и Колумбией. Избрание в текущем году президентами Колумбии и Бразилии представителей правых сил — Ивана Дуке и Жаира Болсонару — по его словам, стало «позитивным сигналом для будущего региона».

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару

Reuters

© Lucas Landau

По словам экспертов, если в начале 2000-х, когда к власти в странах Латинской Америки пришла волна левых лидеров, таких как Уго Чавес в Венесуэле, Лула да Сильва в Бразилии, Мишель Бачелет в Чили, Рафаэль Корреа в Эквадоре, Эво Моралес в Боливии, в экспертных кругах было модно говорить о «левом повороте», то в последние несколько лет Латинская Америка резко взяла вправо.

В 2015 году к власти в Аргентине пришёл правый либерал Маурисио Макри, сменивший левоцентристку Кристину Киршнер. В Бразилии в 2016-м парламент отправил в отставку президента от левой Партии трудящихся Дилму Русеф. 28 октября президентом был избран крайне правый Жаир Болсонару, обещавший улучшить отношения с США и Израилем. В Чили в этом же году представительницу Социалистической партии Мишель Бачелет сменил экономист Себастьян Пинейра, один из «чикагских мальчиков», работавших над экономической программой диктатора Аугусто Пиночета.

Как отмечают эксперты, даже там, где формально находящиеся у власти политические силы не поменялись, власти в большинстве случаев стали придерживаться идей правого толка или стали более проамериканскими. Так, в Колумбии Иван Дуке оказался более правым, чем даже его предшественник, верный союзник США Хуан Мануэль Сантос. Последний за мирное соглашение с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) в 2016 году получил Нобелевскую премию мира, а Дуке выступает против примирения с повстанцами.

В Эквадоре сменивший Рафаэля Корреа формально левый Ленин Морено инициировал дискуссию о возможном прекращении предоставления убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и вступил в конфликт с соседней социалистической Венесуэлой.

«США явно проигрывают партию в континентальной Евразии. В этой части мира они терпят поражение, но зато отыгрывают Латинскую Америку», — считает Василий Колташов.

По мнению эксперта, Соединённым Штатам, сделавшим своей опорой в регионе Колумбию, удалось «пересидеть» социалистические правительства, и теперь они всеми силами пытаются ориентировать Латинскую Америку на себя.

Оставшиеся левые режимы США «будут додавливать, на их слом будет работать американская администрация», поскольку они противостоят неоколониальной системе отношений, навязываемой континенту из Вашингтона, считает политолог.

Угроза изнутри

Ещё одна причина, по которой Джон Болтон озаботился коммунистической угрозой, — внутриполитическая, считают эксперты.

Шестого ноября в США состоятся промежуточные выборы в конгресс, и Трампу необходимо, чтобы его Республиканская партия добились на них успеха. Во Флориде, где выступал Болтон, важным электоральным фактором является община эмигрантов с Кубы, исповедующая агрессивный антикоммунизм.

«Трампу нужно укреплять свои позиции, в том числе ориентируясь на самые консервативные, реакционные круги кубинской эмиграции», — утверждает Калашников.

Между тем среди сторонников Демократической партии становятся популярны идеи демократического социализма, отмечают эксперты. Наиболее известным политиком, придерживающимся этих идей, наряду с сенатором Берни Сандерсом стала 29-летняя пуэрториканка Александрия Окасио-Кортес, выигравшая в июне 2018 года демократические праймериз в одном из округов Нью-Йорка и ставшая кандидатом на выборах в нижнюю палату конгресса.

«Для американских элит сейчас важно дискредитировать идею социализма, которая обрела колоссальную популярность в американском обществе, особенно среди молодых американцев, которым в существующей системе ничего не светит», — отмечает Василий Колташов.

Кандидат в конгресс от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес

Reuters

© Brian Snyder

В октябре 2018 года гарвардский Институт политики опубликовал результаты соцопроса среди граждан США в возрасте 18—29 лет. 39% из них заявили, что поддерживают демократический социализм. А отдельные лозунги демократических социалистов, такие как доступная страховая медицина, бесплатное образование, гарантированные рабочие места, поддерживают от 56% до 67% молодых людей. Согласно данным опроса, проведённого социологической службой YouGov в октябре 2017 года по заказу Фонда памяти жертв коммунизма, 44% молодых американцев предпочли бы жить при социализме.

По словам Василия Колташова, демонизируя социализм в других странах, американский истеблишмент решает свои внутриполитические идеологические задачи.

«Американским гражданам объясняют, что их желания ненормальны и неправомерны, хотя всё, чего они хотят, — это скромный набор социал-демократических требований», — заключил политолог.