«Запугивание и подавление»: на Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

Украинские следователи допрашивают жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Это происходит на пунктах контроля линии разграничения между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. По его словам, в рамках следствия устанавливаются все жители республик, получившие гражданство РФ. На данный момент, по информации украинской стороны, это свыше 13 тыс. человек. По мнению экспертов, таким образом Киев пытается запугать жителей ДНР и ЛНР, чтобы те не получали российские паспорта. Однако подобные действия не смогут оказать существенного влияния на выдачу документов, убеждены аналитики.

Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Он также сообщил, что Киев собирает информацию обо всех жителях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, кто получил гражданство РФ.

«У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей, — это большие цифры… на данный момент мы фактически владеем ситуацией по более чем 13 тыс. человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», — сказал он в интервью украинскому «Радио-НВ».

Матиос утверждает, что украинские следователи действуют в соответствии с законом. Однако фактически это «следствие» нарушает сразу несколько норм, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Компетенция военного прокурора — расследование преступлений, совершаемых военнослужащими, а тут речь идёт просто о жителях Донбасса. Так что это явно превышение полномочий. Другой вопрос в том, какие основания у военной прокуратуры собирать сведения о том, почему человек получил другое гражданство. Это не относится к вопросам уголовного или административного права», — сказал он RT.

«То, чем они сейчас занимаются, — это запугивание и подавление инакомыслия, — подчеркнул Оленченко. — Всё, что сегодня делают украинские власти, пока вписывается в ту линию, которую заложил ещё (экс-президент Пётр. — RT) Порошенко. Хочется надеяться, что новые власти внесут в это коррективы и будут придерживаться демократических норм поведения».

«Попытка оказать давление»

При помощи этого «следствия» Киев пытается оказать давление на жителей Донбасса, однако это не повлияет на процесс выдачи российских паспортов, убеждён украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Всё происходящее — способ давления на жителей Донбасса. Они хотят показать, что у получения паспорта будут последствия. Это попытка оказать давление, испортить нервы. Но я не думаю, что власти чего-то этим добьются. На настроения жителей Донбасса это не повлияет», — сказал он RT.

Так, по данным МВД ДНР от 25 июля, почти 22 тыс. человек подали заявки на получение российских паспортов. Согласно результатам опроса, проведённого МВД России в конце апреля, около 86% жителей ДНР и ЛНР хотели бы получить российский паспорт.

Такие настроения сложились из-за политики властей Украины, не желающих вести диалог с жителями Донбасса, пояснил Дудчак.

«У официального Киева нет желания находить общий язык с Донбассом. Люди получают российские документы фактически вынужденно. Это ответ на политику Киева. Они хотят защитить себя, обеспечить будущее для своих детей. Думаю, в конце концов подавляющее большинство жителей Донбасса получат российские паспорта, и в этом виноват сам Киев и его политика», — добавил эксперт.

Упрощение процедуры выдачи паспортов

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения гражданства РФ для тех, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до 2014 года. До этого, в апреле, правила были упрощены для тех, кто сейчас живёт в ДНР и ЛНР.

Однако на Украине выступают категорически против этого. Так, в мае украинское правительство приняло решение не признавать российские паспорта этих категорий граждан. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк 22 июля заявил, что Киев должен принять меры в ответ на выдачу российских паспортов.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так», — сказал он, не пояснив, как это нарушает договорённости.

В то же время в России отмечали, что упрощение процедуры получения гражданства не нарушает международное право. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о европейской конвенции о гражданстве.

«Есть европейская конвенция о гражданстве, и в ней чёрным по белому записано, что любое государство само определяет, кто может являться его гражданином. Одного этого, по-моему, было бы достаточно, — сказал он 18 июля. — Многие годы страны ЕС, Венгрия, Румыния, Польша, принимают в своё гражданство жителей Украины. Вы об этом прекрасно знаете. Интересно, интересуетесь ли вы причинами позиций этих стран и почему до сих пор вы на проблемы выдачи паспортов иностранных государств жителям Украины не обращали никакого внимания?»