Запугать не удастся: Newsweek перевел для военных США предупреждение русского патриотического эксперта

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил статью в американском журнале Newsweek, в котором говорится, что Россия может отреагировать на попытки ее запугивания со стороны США. В своем обращении Коротченко обращает внимание, что запугать российские ВС не удастся.

Русский патриотический эксперт был услышан влиятельным американским еженедельником Newsweek. В частности, в статье о проходе эсминца США в Японском море близ территориальных вод России приводится комментарий главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

Русский патриотический эксперт поясняет, что запугать Россию демонстрацией прохода эсминца "МакКэмпбелл" не удастся. США могут однажды увидеть, как у их берегов всплывает на поверхность российская подводная лодка, говорится в публикации.

"Мы тоже могли бы внезапно всплыть из-под воды в Мексиканском заливе, повергнув Америку в шок", - приводит в английском варианте Newsweek слова Коротченко.

В частности, эксперт подчеркивает, что Москва имеет в указанном регионе "соответствующие силы и средства подводного атомного флота", но не хочет "выпендриваться". У российского флота есть поставленные задачи.

Влиятельный американский еженедельник Newsweek публикует статью, в которой ссылается на мои оценки о том, как Россия может отреагировать на попытки ее запугивания со стороны США https://t.co/0J5z4TCZ5N — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 7 декабря 2018 г.

Newsweek ссылаясь на Коротченко фактически транслирует послание американском военным, поясняя, что попытки Вашингтона запугать Москву были "бесполезны и бессмысленны".

Ранее сообщалось, что в среду, 5 декабря, американский эсминец McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России.