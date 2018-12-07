Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я читал закрытые доклады": президент Чехии опроверг данные своей конт...
"Нездоровая ситуация": Россия уличила ОБСЕ в предвзятости
Порошенко пугает европейцев внезапными атаками Путина
Живой, пока президент: Политолог объяснил провокацию под Керчью и военное положе...
Главная / В мире

Запугать не удастся: Newsweek перевел для военных США предупреждение русского патриотического эксперта

07 декабря 2018, 18:54  •  155 • В мире
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил статью в американском журнале Newsweek, в котором говорится, что Россия может отреагировать на попытки ее запугивания со стороны США. В своем обращении Коротченко обращает внимание, что запугать российские ВС не удастся.
Русский патриотический эксперт был услышан влиятельным американским еженедельником Newsweek. В частности, в статье о проходе эсминца США в Японском море близ территориальных вод России приводится комментарий главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Русский патриотический эксперт поясняет, что запугать Россию демонстрацией прохода эсминца "МакКэмпбелл" не удастся. США могут однажды увидеть, как у их берегов всплывает на поверхность российская подводная лодка, говорится в публикации.
"Мы тоже могли бы внезапно всплыть из-под воды в Мексиканском заливе, повергнув Америку в шок", - приводит в английском варианте Newsweek слова Коротченко.
В частности, эксперт подчеркивает, что Москва имеет в указанном регионе "соответствующие силы и средства подводного атомного флота", но не хочет "выпендриваться". У российского флота есть поставленные задачи.
Влиятельный американский еженедельник Newsweek публикует статью, в которой ссылается на мои оценки о том, как Россия может отреагировать на попытки ее запугивания со стороны США https://t.co/0J5z4TCZ5N
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 7 декабря 2018 г.
Newsweek ссылаясь на Коротченко фактически транслирует послание американском военным, поясняя, что попытки Вашингтона запугать Москву были "бесполезны и бессмысленны".
Ранее сообщалось, что в среду, 5 декабря, американский эсминец McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

155
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 23:24
Не дожил до депортации: В миграционной тюрьме в США скончался гражданин России
06 декабря 2018, 23:24
Звезда северокорейского ТВ пропала с горизонта: Знаменитая «рыдающая диктор в розовом» не выходит в эфир
06 декабря 2018, 23:24
Люксембург первым в мире полностью отменил плату за проезд

07 декабря 2018, 02:39
«Готовы уйти в любой момент»: Компания - владелец «Механика Погодина» о зимовке русских моряков в порту Херсона
06 декабря 2018, 19:54
«Раньше нам так не показывали события»: пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции
07 декабря 2018, 05:54
Актер Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по зарубежной литературе
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Ро...
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
07 декабря 2018, 02:39
«Таблеточки обязательно пейте»: Шейнин на житейском примере объяснил Бому «диагноз» С...
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десан...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
04 декабря 2018, 03:09
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
04 декабря 2018, 09:39
Семилетний мальчик заработал на YouTube 22 млн долларов
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
05 декабря 2018, 18:09
«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.