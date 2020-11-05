Запугали? Конституционный суд Украины оказался парализован после акций националистов

Конституционный суд не может продолжать работу из-за отсутствия кворума. Четверо судей, которые ранее признали неконституционными электронные декларации, отказались принимать участие в дальнейших заседаниях, заблокировав таким образом работу суда. Ведь для принятия решения КС нужно собрать как минимум 12 голосов из 15.

Отметим, что на повестке у суда стояла проверка языкового закона (так называемый закон о тотальной украинизации) и закона о земле.

Официальной причиной для демарша судейской четвёрки стало решение одного из судей обнародовать проект решения по закону о продаже земли. Однако, как сообщает источник украинского издания "Страна.ua", истинная причина - звонок из администрации президента. Впрочем, источник полагает, что один из бунтующих судей Сергей Головатый вполне может возобновить работу, поскольку является человеком с "очень гибкой позицией", и тогда кворум будет соблюдён.

Напомним, что ранее КС Украины признал неконституционным закон, который вводит уголовную ответственность за недостоверные данные в электронных декларациях госслужащих. Это вызвало возмущение Запада, для которого декларации были мощным рычагом давления на украинскую элиту. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же пообещал западным партнёрам восстановить отменённые законопроекты путём внесения в Раду новых инициатив, а также уволить всех судей КС. Примечательно, что уволить судей может только сам суд. В противном случае речь будет идти о превышении полномочий и узурпации власти.