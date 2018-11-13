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Запрягли

13 ноября 2018, 21:39  •  110 • Карикатуры

США попытаются остановить проект "Северный поток — 2", заявил посол при ЕС Гордон Сондленд. Вашингтон уже давно хочет продавить на европейский рынок свой СПГ, однако он стоит значительно дороже российского.

© Виталий Подвицкий

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