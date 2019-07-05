Запрос США и жесткий ответ Ирана. История с захваченным супертанкером Grace 1 стремительно закручивается

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что власти Ирана должны действовать симметрично в вопросе инцидента с супертанкером Grace 1, перевозившим иранскую нефть. Ранее сообщалось, что нефть везли в Сирию, а операцию по задрежанию провел Гибралтар силами британских спецподразделений.

"Если Великобритания не отменит решение о задержании иранского танкера, то обязанность [иранских] властей - сделать симметричный шаг и задержать британский танкер", - такую позицию Резаи высказал на личной странице в социальной сети Twitter.

Спикер подчеркнул, за 40 лет после Исламской революции власти Ирана не позволяли себя колебаться при принятии решений. А значит, и теперь шаги должны быть жесткими.

Тем временем, в МИД Испании заявили, что запрос на операцию с танкером направили США. Информацию в пресс-службе администрации Гибралтара опровергли, добавив, что действовали самостоятельно.

Хронология захвата

Публицист Борис Рожин на странице в ЖЖ подробно разбирает ситуацию с захваченным танкером. Он по пунктам разложил хронологию закручивающегося конфликта.

Первое. В четверг, 4 июля, британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. По словам Лондона, захват был осуществлен по просьбе США для "соблюдения режима санкций".

Второе. Расхождение о принадлежности судна. По версии западных СМИ, корабль принадлежит зарегистрированной в Суринаме компании. Иранская пресса сообщает, что танкер принадлежал российской компании Russian Titan Shipping Line.

Третье. Иран уже выразил свое недовольство действиями морпехов представителям Британии. Корпус Стражей Исламской Революции ответным ходом захватить британский танкер.

Как пишет Рожин, с точки зрения возможностей захватить британский танкер, "у КСИР особых проблем возникнуть не должно - выбор судов опционален и ходят они недалеко от иранского берега".

При этом становится очевидным, что это в очередной раз – провокация по Ирану и фактически подталкивание к новому витку обострения Ближнем Востоке.

Публицист констатирует, что, по всей видимости, основными поджигателями этой войны являются США, Израиль, Британия и Саудовская Аравия.

Срыв по вине США

Напомним, что США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, американская сторона пригрозила вводить санкции против ряла стран, которые будут покупать у Ирана нефть. Сперва действовали ограничения в этом вопросе, однако и те были впоследствии сняты - Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.